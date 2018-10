El PSOE urge al Gobierno a paralizar el ATC de Villar de Cañas y los proyectos de fracking

Publicado 26/02/2015 8:18:22 CET

El PSOE urge al Gobierno en el Congreso a paralizar la construcción del Almacén Temporal Centralizado (ATC) de residuos nucleares, con un presupuesto estimado de 900 millones de euros, además de reclamar la paralización de los proyectos de fracking, según consta en una de sus 15 propuestas de resolución al Debate del Estado de la Nación, recogidas por Europa Press.

Actualmente, está pendiente de licencia la idoneidad del emplazamiento del almacén, así como la de la de construcción. Ambas tienen que ser emitidas por el Consejo de Seguridad Nuclear (CNS) Precisamente, el pasado 10 de febrero dimitió el presidente de ENRESA, Francisco Gil Ortega, alegando "motivos personales", encargado de este proceso.

El diputado socialista Luis Carlos Sahuquillo ha tachado de "traición" la decisión de instalar el cementerio nuclear en Villar de Cañas, en la provincia de Cuenca, al mismo tiempo que ha responsabilizado de esta "barbaridad" a la presidenta de Castilla-La Mancha, Maria Dolores de Cospedal.

Según ha recordado, existe un informe del CSN que insta a ENRESA a mejorar el proyecto porque ve "lagunas" para conceder los permisos de emplazamiento y, además, otro documento de una empresa norteamericana URS en el que se concluye que el emplazamiento previsto "es inadecuado".

Sahuquillo, diputado por Cuenca, ha advertido de que en el lugar previsto para el cementerio ENRESA esta "pinchando" a una profundidad de 65 metros para comprobar la estabilidad del cementerio. En cualquier caso, considera que este hecho puede tener relación con el terremoto que sacudió el centro de España este lunes con epicentro en Ossa de Montiel (Albacete).

En cualquier caso, se ha comprometido a trabajar para replantear este proyecto en el que, en su opinión, "no cree nadie, que no es necesario": "No estamos dispuestos a tragarnos como mínimo por 75 años un basurero nuclear", ha reiterado.

MÁS PROPUESTAS DE MEDIO AMBIENTE

El PSOE plantea además, en esta propuesta de resolución centrada en la Energía, la elaboración de una ley de Cambio Climático, la necesidad de elaborar un nuevo plan de energías renovables.

Asimismo, tal y como ha planteado también el PNV, solicitan al Gobierno en el Congreso el cese definitivo de la central nuclear de Santa María de Garoña (Burgos).