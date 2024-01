Puente dice que el caso de los pélets no es como el Prestige, pero "la gestión del PP es idéntica: esconder la cabeza"

MADRID, 10 Ene. (EUROPA PRESS) -

El ministro de Transportes y Movilidad Sostenible y exalcalde de Valladolid, Óscar Puente, ha afirmado este miércoles que el vertido de pélets frente a las costas de Portugal que han llegado al litoral cantábrico "no es el Prestige".

"No es el mismo material, no son las mismas circunstancias, no tiene la misma entidad salvo en una cosa, la gestión del PP es idéntica: esconder la cabeza y mentir. Si esto fuese el Prestige el resultado, 20 años después, sería exactamente igual", ha asegurado Puente en un comentario publicado en X, recogido por Europa Press.

El ministro de Transportes y Movilidad Sostenible respondía así a la vicepresidenta y conselleira de Medio Ambiente, Territorio e Vivenda de la Xunta de Galicia, Ángeles Vázquez, que en una entrevista en la Cadena SER ha defendido que la responsabilidad de "parar la sangría de pellets" que está llegando a las costas gallegas es del Gobierno central, al que la Xunta "tiende la mano" para colaborar, y ha negado que hayan "tardado" en activar la alerta de nivel 2, que realizó ayer.