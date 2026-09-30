Rehaleros dirigen una carta abierta a Planas para pedir "medidas fiscales urgentes para aliviar los costes que soportan"

La Asociación De Rehalas Regionales Españolas 'Caza Y Libertad' (Arrecal) Ha Dirigido Una Carta Abierta Al Ministro De Agricultura, Pesca Y Alimentación, Luis Planas, En La Que Reclama Medidas Fiscales Urgentes Para Aliviar Los Costes Que Soportan. - (ARRECAL)

MADRID 30 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Asociación de Rehalas Regionales Españolas 'Caza y Libertad' (Arrecal) ha dirigido una carta abierta al ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis Planas, en la que reclama medidas fiscales urgentes para aliviar los costes que soportan los rehaleros.

Así lo ha dado a conocer este miércoles la asociación, que exige que el Gobierno reconozca la labor que desempeñan las rehalas en el medio rural y "deje de gravar los gastos indispensables para su actividad como si fueran gastos de ocio".

"Los perros comen todos los días, haya montería o no", ha recordado el presidente de Arrecal, Felipe Vegue. La entidad ha añadido que a la alimentación y la atención veterinaria se suman los seguros, las instalaciones y el combustible necesario para transportar a los animales, "costes que recaen sobre los rehaleros durante todo el año".

En la misiva, Arrecal solicita que se estudie la aplicación a los rehaleros del régimen del gasóleo agrícola bonificado o, en su defecto, una reducción sustancial del Impuesto Especial sobre Hidrocarburos para el carburante empleado en su actividad. También reclama la supresión del IVA, o su reducción al tipo mínimo, en los piensos, medicamentos veterinarios y demás productos destinados a las rehalas.

"No es razonable que el tractor que ara una parcela reposte gasóleo bonificado y que el vehículo que traslada una rehala para controlar los jabalíes que arrasan esa misma parcela pague el carburante al precio máximo", ha manifestado Vegue.

La asociación ha recordado al ministro Planas que las rehalas son "esenciales" para la gestión de las poblaciones de caza mayor. "Su actividad ayuda a afrontar los daños en los cultivos, los accidentes de tráfico y los riesgos sanitarios vinculados a la fauna silvestre, además de generar movimiento económico en numerosos municipios durante la temporada de caza", ha defendido Arrecal, que considera "injusto que se reconozca esa utilidad para el campo mientras se ignora el coste que supone mantenerla".

Asimismo, Vegue ha afirmado que "la rehala no pide privilegios". "Pide que se reconozca su trabajo y que no se la castigue fiscalmente por mantener viva una tradición que es patrimonio de todos", ha subrayado.

Finalmente, ha solicitado una reunión con el ministro y ha advertido de que si sus peticiones no reciben respuesta, emprenderá las acciones y movilizaciones que considere oportunas en defensa de los rehaleros.