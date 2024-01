Ribera critica a la Xunta por "minimizar la toxicidad" de los pélets aunque su contaminación sea "diferente" al Prestige

MADRID, 18 Ene. (EUROPA PRESS) -

La vicepresidenta tercera del Gobierno y ministra para la Transición Ecológica y Reto Demográfico, Teresa Ribera, ha criticado a la Xunta de Galicia por haber "minimizado el riesgo, la toxicidad" de los pélets y posteriormente "pasar una lista de medios que no hay posibilidad de poner a disposición de nadie".

"Afortunadamente se trata de una contaminación diferente a la del Prestige", ha asegurado este jueves la ministra en una entrevista en 'Al rojo vivo', recogida por Europa Press, en referencia a los pélets vertidos por el buque Toconao frente a las costas de Galicia.

La responsable de Transición Ecológica y Reto Demográfico considera que es "fantástico" si uno puede hacer frente sólo al problema pero critica que, simultáneamente, reclame que los demás se tengan que "inventar una participación que no está estipulada en los protocolos". "Se impone la colaboración, la transparencia, el debate y la solución sobre la base de la cooperación a los problemas que enfrentamos", ha dicho.

En la misma línea, ha insistido, en referencia a la Xunta de Galicia, en su preocupación por "minimizar y no ser transparentes". "Creo que si pueden abordarlo solos es correcto, pero entonces hay que decirlo. No vale decir que se las apañen los ayuntamientos, que se apañen los voluntarios y a continuación decir no comparto, no informo o si me ofrecen ayuda reclamo que se inventen ustedes ayuda porque yo no se la voy a pedir y eso se explica en el contexto electoral", ha criticado.

Lo normal, a juicio de Ribera, era que la Xunta hubiera pedido ayuda y que hubiera sido "transparente", en vez de "minimizar con esa sensación de ocultar las cosas".

Aunque ha afirmado que la crisis de los péles no tiene "nada que ver" con el Prestige, ni por el tipo de material, no por volumen, sí pone de manifiesto que hay que "reducir los umbrales de riesgo, abordar el exceso de presencia de plástico y fortalecer las condiciones del transporte de estos materiales que se acaban quedando en los ecosistemas e incorporando en la vida de las personas".

También ha lamentado el "nivel de debate" que se ha generado en torno a los pélets, con "acusaciones, minimizando el riesgo, la toxicidad, diciendo que si es responsabilidad del otro. "O ya el colmo de los colmos, pedir una lista de medios que prácticamente no hay posibilidad de poner a disposición de nadie y menos por un episodio sobre el que el rigor no requería esa presencia de medios", ha puntualizado.

"No me gusta, creo que hay otras maneras de hacer política, creo que los ciudadanos lo que esperan es que resolvamos los problemas juntos", ha concluido la ministra para la Transición Ecológica y Reto Demográfico.