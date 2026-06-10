Sánchez advierte que el fuego avanza en Castillejos (Huelva) y traslada su solidaridad con los vecinos desalojados

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, durante el acto de clausura de la presentación de la propuesta de Plan Social para el Clima, en Espacio Rastro, a 25 de mayo de 2026, en Madrid (España). El Plan objetivo general tiene como objetivo impulsar una - Ricardo Rubio - Europa Press

MADRID 10 Jun. (EUROPA PRESS) -

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha subrayado este miércoles que el fuego "sigue avanzando" en el incendio declarado en un paraje de Villanueva de los Castillejos, en la provincia de Huelva, y ha trasladado su solidaridad con los vecinos desalojados, así como su apoyo a los profesionales que "se esfuerzan en luchar" contra las llamas.

"El fuego sigue avanzando en Huelva y deja miles de hectáreas arrasadas por las llamas. Mi solidaridad con los vecinos y vecinas que han tenido que ser desalojados de sus viviendas. Y todo mi agradecimiento para los profesionales que se esfuerzan en luchar contra el incendio", ha expresado el jefe del Ejecutivo en un mensaje publicado en la red social 'X'.

La Junta de Andalucía decidió elevar al nivel 2 de emergencia el incendio que también afecta a San Bartolomé de la Torre (Huelva), y anunció la incorporación de la Unidad Militar de Emergencias (UME) ante la previsión del "escenario más complejo" para este miércoles por un cambio de viento. Asimismo, unas 100 personas continúan desalojadas.

La UME se centrará en labores de fuego técnico y maquinaria pesada (bulldozers, autobombas y nodrizas), sumándose al dispositivo del Plan Infoca, el Consorcio de Bomberos de Huelva y la Guardia Civil.

El consejero en funciones de Sanidad, Presidencia y Emergencias, Antonio Sanz, explicó en una atención a medios que la previsión que más preocupa a las autoridades llegará en torno a las 11.00 o 12.00 horas, coincidiendo con un cambio de viento que podría invertir la dinámica del incendio, de modo que la cola pase a comportarse como cabeza, "complicando de nuevo la situación y favoreciendo su avance hacia zonas altas", rozando e incluso alcanzando áreas próximas al incendio de Alosno, que se dio por extinguido el pasado lunes, con rachas que podrían superar los 40 km/h, lo que supondría "volver atrás" en las labores de extinción.

En total, durante la jornada de este martes han trabajado 344 profesionales de los distintos dispositivos activados, de ellos 245 efectivos del Infoca, más de 92 vehículos y más de 25 medios aéreos.