SEO/BirdLife celebra este fin de semana el Día de las Aves 2026, con más de 300 actividades en 100 puntos de toda España

Grullas en vuelo. - TATAVASCO IMAGENES

MADRID, 1 Oct. (EUROPA PRESS) -

SEO/BirdLife celebra este fin de semana el Día de las Aves 2026, con más de 300 actividades de "pajareo", rutas guiadas, conferencias, talleres infantiles o puntos de observación de aves en más de 100 puntos de toda España. "Es una ocasión única para acercarse a nuestras aves y la biodiversidad que nos rodea", ha señalado la ONG.

La organización anima a la participación y ofrece a través de su web un mapa con las actividades y eventos programados, así como un formulario de participación. Entre otras, ofrece un itinerario guiado/excursión en Aranjuez; la charla 'Viaje ornitológico a Gambia' con la colaboración del ornitólogo, fotógrafo y articulista Salvador Solé en Barcelona; y el itinerario guiado/excursión, Talleres y juegos infantiles cerca de Santiago de Compostela.

En este sentido, SEO/BirdLife apuesta por hablar sobre el Ave del Año, el jilguero europeo, amenazada por la captura ilegal, el uso de plaguicidas y herbicidas o la agricultura extensiva entre otras causas. Además, pide a los interesados que hagan ciencia ciudadana a través de sus programas de seguimiento, en los que "un simple paseo se convierte en una herramienta para la conservación".

"Vernos, colaborar, compartir nuestro amor y respeto por las aves y avanzar juntos, paso a paso, para mejorar nuestra biodiversidad, hacen que esta cita anual sea una de las más emocionantes y especiales para todos", ha recalcado.

Además, con motivo de esta celebración, SEOBirdLife lanza una nueva acción de su campaña #LoquehaceSEOahoraloveo 'Somos Ciencia, Somos Acción' para hacer visible el trabajo que desarrolla desde hace más de siete décadas con el objetivo de conocer, estudiar y conservar las aves y, con ellas, la naturaleza de la que depende la salud humana.

Para la directora Ejecutiva de SEO/BirdLife, Asunción Ruiz, las aves "permiten conocer en qué estado se encuentra la naturaleza y nos ofrecen señales que no podemos ignorar". "Llevamos más de 70 años estudiándolas y trabajando para que ese conocimiento sirva para protegerlas. Lo tenemos muy claro. La ciencia nos permite saber dónde estamos y la acción nos permite avanzar hacia dónde queremos ir. Los datos son incontestables y la acción, inaplazable", ha aseverado.