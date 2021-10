SEO/BirdLife denuncia que casi la mitad de las aguas superficiales y subterráneas españolas están en mal estado

MADRID, 27 Oct. (EUROPA PRESS) -

La organización SEO/BirdLife denuncia la "falta de ambición" del Gobierno en la política de agua porque el 42,1 por ciento de las aguas superficiales y el 46,9 por ciento de las subterráneas están en mal estado, sobre todo por la contaminación por nitratos de origen agrario, y con los que no se alcanzarían los objetivos ambientales que plateó España a la Comisión Europea para cumplir antes de 2021.

Igualmente, afirma que menos del 10 por ciento de las masas cuenta con el régimen de caudales ecológicos obligatorios o no cumple los caudales mínimos de los ríos, como en el caso del Miño-Sil dónde el 88 por ciento de los ríos no llega a los mínimos, y alerta de la inacción, ya que más del 70 por ciento de las medidas que se plantearon ejecutar hasta el 2021, se descartaron o no se conoce su situación.

La organización lamenta la "poca" ambición del Gobierno español que tras el Consejo Nacional del Agua en el que la organización participa como vocal, concluye que con el informe de seguimiento del estado de la planificación hidrológica hasta 2020 y la votación de dos proyectos de Real Decreto, relacionados a la reglamentación de esta y al control de la contaminación, los objetivos ambientales son "imposibles" de cumplir.

Además, la ONG observa una "insuficiente" delimitación entre los conceptos básicos de sequía y escasez, que implica que ante las situaciones de escasez que derivan de una mala gestión se tomen medidas que deberían ser extraordinarias, que normaliza el carácter excepcional y obvia la necesaria mejora de la planificación de usos.

En cuanto a las aguas contaminadas por nitratos, la organización señala que el país cuenta con una quinta parte de sus aguas con graves impactos por este problema, que incluso provocó que la Comisión Europea castigue a España. Asimismo, la ONG muestra su decepción por la falta de coordinación entre las políticas agrarias y de protección del agua, ya que faltan mecanismos que permitan fiscalizar el cumplimiento y tampoco ve reforzadas la aplicación obligatoria a través de las condiciones de las ayudas de la Política Agraria Común (PAC), "convierte las normas en papel mojado".

No obstante, SEO/BirdLife reconoce avances en los borradores de los planes de gestión cuyo enfoque está "más acorde" y aporta una "visión transformadora" a los planes de cuenca y una gestión "moderna" de los ecosistemas fluviales, que a su vez, recuerda que se debe entender el "espíritu de la directiva comunitaria" y presenten medidas que dañan los ríos como encauzamientos y presas.

GESTIÓN ANTE EL RIESGO DE INUNDACIONES

La organización alerta de que hospitales, colegios, residencias de ancianos, depuradoras o aeropuertos están ubicados en zonas de riesgo de inundación que deberían "adaptarse a esta realidad y re aprender a convivir con la naturaleza". Por ello, pide abandonar las actuaciones que se enfrentan a estos eventos y apuesta por el entendimiento y la adaptación de los ecosistemas y las zonas urbanas.

El responsable del Programa de Aguas de SEO/BirdLife, Roberto González, afirma que "en cinco años solo se ha ejecutado el 27% del presupuesto de las medidas planteadas para cumplir con los objetivos ambientales de la normativa europea, quedando pendiente de ejecutar el 73% restante en menos de un año".

Asimismo, concluye, "esta gravísima situación deja a la planificación hidrológica de España a la cola de la transición ecológica y aleja gravemente al estado español del cumplimiento de la Directiva Marco del Agua. De nuevo, la política de regadíos y el papel de la PAC suponen el principal escollo, como refleja, de nuevo, un reciente informe del Tribunal de Cuentas Europeo".