SEO/BirdLife insta a los conductores a no abandonar residuos en carreteras durante el verano

Voluntarios recogen basura en la cuneta de una carretera. - SEO/BIRDLIFE

MADRID 22 Jul. (EUROPA PRESS) -

El coordinador del Proyecto LIBERA en SEO/BirdLife, Miguel Muñoz, ha hecho un llamamiento a la ciudadanía para evitar el abandono de residuos en vías, cunetas, arcenes y áreas de descanso durante los desplazamientos estivales, recordando que "ningún residuo desaparece al lanzarlo por la ventanilla: permanece en el entorno, afecta a la biodiversidad y puede generar riesgos tan graves como los incendios forestales".

Con el inicio de los grandes desplazamientos vacacionales, el Proyecto Libera, en alianza con Ecoembes, ha advertido sobre los peligros que conlleva la basuraleza en espacios naturales durante el verano. Muñoz ha subrayado que "evitarlo depende de un gesto muy sencillo: guardar los residuos hasta encontrar un lugar adecuado donde depositarlos".

La organización ha alertado de que determinados residuos abandonados pueden convertirse en un factor de riesgo especialmente relevante durante esta época del año debido a las altas temperaturas y la sequedad de la vegetación. Según datos del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, "el 83,80% de los siniestros se producen por la acción humana, ya sea por accidente, negligencia o de forma intencional".

Las colillas encendidas representan una amenaza directa para el entorno natural, siendo responsables de más del 8% de los incendios forestales cuya causa no es desconocida en España. El Proyecto Libera ha explicado que "las colillas mal apagadas representan también una amenaza directa para el entorno natural debido a sus más de 400 sustancias tóxicas".

Los restos de vidrio abandonados en carreteras pueden concentrar los rayos solares y provocar el "efecto lupa", mientras que residuos como los aerosoles pueden explotar cuando permanecen expuestos durante largos periodos a temperaturas elevadas. Según la organización, "un gesto puede tener consecuencias devastadoras para el medio ambiente".

Más allá de los riesgos de incendios, la acumulación de residuos en cunetas y márgenes de carreteras dificulta el correcto drenaje del agua durante episodios de lluvias intensas. La basuraleza puede obstruir canales y vías de evacuación, reduciendo "la capacidad de absorción y circulación del agua, favoreciendo acumulaciones que pueden incrementar el impacto de inundaciones y otros fenómenos meteorológicos extremos".

La contaminación derivada de residuos que contienen sustancias potencialmente peligrosas también ha sido motivo de preocupación para SEO/BirdLife, ya que estos pueden "acabar alcanzando suelos, acuíferos o cauces de agua arrastrados por las precipitaciones".

La presencia de basuraleza en carreteras supone además una amenaza para la fauna silvestre y puede representar un peligro para la seguridad de conductores, ciclistas y peatones cuando los residuos invaden la calzada o los arcenes. El responsable de Comunicación del Proyecto Libera en Ecoembes, Eliezer Sánchez, ha destacado que "pequeños gestos marcan una gran diferencia" y que "evitar que un residuo termine en la naturaleza es una acción sencilla que ayuda a proteger los ecosistemas".

Con el objetivo de identificar acumulaciones de residuos abandonados, Libera ha puesto a disposición de la ciudadanía un formulario para comunicar la existencia de puntos negros de basuraleza, es decir, "emplazamientos afectados por grandes cantidades de residuos o por objetos de gran volumen cuya retirada requiere la intervención de las administraciones competentes".

La organización ha insistido en que "la implicación de la ciudadanía resulta fundamental para prevenir la aparición de estos puntos y contribuir a la conservación de los espacios naturales durante una época del año en la que aumenta significativamente la presión sobre ellos".