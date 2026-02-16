SEO/BirdLife pide una revisión en profundidad de los Planes de Ordenación del Espacio Marítimo

Eolica-marina - DOSKEY12-PIXABAY // SEOBIRDLIFE

MADRID 16 Feb. (EUROPA PRESS) -

SEO/BirdLife considera necesaria una revisión en profundidad de los Planes de Ordenación del Espacio Marítimo (POEM) de segundo ciclo para garantizar la protección de la biodiversidad.

La ONG, que ha presentado sus comentarios al proceso de evaluación ambiental estratégica de dichos planes proponiendo cambios clave en zonificación, gobernanza y criterios ambientales, explica que los POEM establecen el marco para la autorización futura de numerosos proyectos y actividades en el mar.

Por ello, insiste en que su actualización "debe anticipar los conflictos ambientales, y no limitarse a gestionarlos cuando los impactos ya son inevitables".

Para la organización, la actualización de los POEM "debe convertirse en una revisión profunda de sus criterios ambientales, su zonificación y su capacidad real para prevenir impactos sobre la biodiversidad, en línea con el enfoque ecosistémico que exige la normativa europea".

En su opinión, esta revisión "solo será eficaz si se apoya en una evaluación ambiental estratégica rigurosa, preventiva y vinculante, que analice alternativas reales de ordenación, tenga en cuenta los impactos acumulativos y evite trasladar decisiones clave a fases posteriores de los proyectos". "La evaluación debe servir para descartar opciones ambientalmente inviables desde la planificación, y no limitarse a justificar decisiones ya tomadas", precisa.

Uno de los principales focos de preocupación de SEO/BirdLife es la delimitación de las Zonas de Alto Potencial para Energías Renovables (ZAPER), especialmente en relación con la eólica marina.

La ONG subraya que el desarrollo de la eólica marina debe realizarse con criterios de "máxima precaución", apoyándose en información científica actualizada y evitando trasladar a los proyectos individuales decisiones que, a su juicio, "deberían resolverse en la planificación estratégica".

SEO/BirdLife considera que la actualización de los POEM "debe avanzar hacia una ordenación más precisa y ambientalmente eficaz de la actividad pesquera, superando una visión basada únicamente en la delimitación de zonas preferentes".

En este punto, defiende que los POEM deberían permitir diferenciar entre artes y modalidades de pesca en función de su impacto, estableciendo condiciones espaciales, temporales o técnicas cuando sea necesario, "en lugar de aplicar enfoques uniformes que no reflejan la diversidad del sector ni sus efectos ambientales".

Entre las propuestas más relevantes de SEO/BirdLife destaca la incorporación de nuevas categorías de zonificación, ausentes en los POEM del primer ciclo, como las Zonas de alto potencial para la Protección de la Costa (ZAPPC), orientadas a salvaguardar los ecosistemas marinos y costeros, reducir la presión de usos incompatibles y mejorar la adaptación al cambio climático; y las Zonas de alto potencial para la Restauración del Medio Marino (ZAPR), destinadas a la recuperación de hábitats y procesos ecológicos degradados, y alineadas con los objetivos europeos de restauración de la naturaleza.

"Estas zonas permitirían que los POEM no solo ordenen usos, sino que contribuyan activamente a mejorar el estado ambiental del medio marino", asegura la organización.