SEOBirdLife invita a mirar más allá de los mensajes electorales y descubrir qué está en juego para la naturaleza y las personas en su nueva campaña de cara al 29N "#AQuéPájaroVotas". - SEOBIRDLIFE

MADRID, 20 Nov. (EUROPA PRESS) -

SEOBirdLife ha lanzado la campaña '#AQuéPájaroVotas', de cara a las elecciones del 29 de noviembre, en la que invita a mirar más allá de los mensajes electorales y descubrir cómo afectan determinadas decisiones políticas a la biodiversidad, la salud y la calidad de vida.

La organización ha presentado un vídeo en el que, a través de un pájaro de origami, recuerda que la protección de la naturaleza no es una cuestión "ajena" a las preocupaciones de la sociedad, y reflexiona sobre la "importancia" de preguntarse por las consecuencias que puede tener votar a un partido para la naturaleza.

El vídeo aborda varias cuestiones fundamentales para la conservación de la biodiversidad y el bienestar de las personas. Así, SEOBirdLife recuerda que no se puede repartir el agua que no existe y que cuidar ríos, humedales y acuíferos es imprescindible para garantizar agua para las personas, el campo y la economía.

"Las garantías ambientales sirven para cuidar el agua que bebemos, la calidad del aire que respiramos, los suelos que producen nuestros alimentos y los espacios naturales que nos protegen frente a inundaciones, sequías y olas de calor", ha precisado la organización al respecto.

Con esta iniciativa, SEOBirdLife da continuidad a su llamamiento a la ciudadanía para que la conservación de la naturaleza ocupe un lugar en las decisiones electorales por lo que anima a que, antes de votar, la ciudadanía se pregunte qué propone cada partido para cuidar todo lo que la naturaleza "hace por las personas".

PARTICIPACIÓN CIUDADANA

En anteriores convocatorias electorales, la organización analizó en detalle los programas de los partidos con sus compromisos ambientales. En esta ocasión, han pedido la participación ciudadana para que pongan la protección de la naturaleza en el centro del debate electoral.

Para ello, han invitado a la ciudadanía a compartir sus propias propuestas para proteger la biodiversidad a través de un formulario habilitado en el marco de la campaña, que permitirá recoger las preocupaciones e ideas de la sociedad y dar visibilidad a demandas ciudadanas para que la naturaleza tenga un papel central en las decisiones políticas, según han explicado.

A su vez, SEOBirdLife pone a disposición de la sociedad materiales complementarios, entre ellos un tutorial para realizar el pájaro de origami que protagoniza el vídeo.