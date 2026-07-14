Sumar propone que las viviendas estén climatizadas por ley para poder tener un contrato de alquiler

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Archivo - El diputado del Grupo Parlamentario Plurinacional SUMAR, Alberto Ibáñez Mezquita, - Jesús Hellín - Europa Press - Archivo
MADRID 14 Jul. (EUROPA PRESS) -
El Grupo Parlamentario Plurinacional Sumar ha propuesto que, para poder tener un contrato de alquiler en España, las viviendas esté climatizadas por ley.
Así lo ha avanzado este martes el portavoz de Vivienda de Sumar, Alberto Ibáñez, en rueda de prensa en el Congreso de los Diputados, en la que ha incidido en que las viviendas en alquiler tengan "unas condiciones climáticas oportunas".
"Es una propuesta en la que estamos trabajando para las siguientes semanas. Dudo que hoy en España haya alguien que esté en contra de que gente que se está llevando por la patilla 2.000 euros por alquilar un piso, tenga la obligación de, como mínimo, que haya un aire acondicionado decente que no haga que la gente se ase en su casa", ha señalado.
El diputado de Compromís ha criticado que haya pisos compartidos donde hay gente en la misma habitación viviendo "con un ventilador de pie".
"Esto es inhumano e indecente en un país donde hay gente que se lleva 2.000 y 3.000 pavos por alquilar una casa que ha heredado de sus abuelos", ha advertido Ibáñez.
Asimismo, ha alertado de que este verano "no hace un calor normal": "No hace un poquito más de calor que otros años y creo que tenemos que ser conscientes de que Europa ha vivido su verano más caluroso de su historia, pero desgraciadamente el menos caluroso de los que quedan por vivir".