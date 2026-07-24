Tecnifuego apuesta por la coordinación entre administraciones ante la emergencia y pide seguir las recomendaciones

Zona quemada por el incendio forestal - Fernando Otero - Europa Press

MADRID 24 Jul. (EUROPA PRESS) -

La Asociación Española de Sociedades de Protección contra Incendios (Tecnifuego) ha destacado que, ante la declaración de emergencia nacional por los incendios forestales en Madrid y Ávila, "lo esencial es la coordinación entre todos los agentes implicados, y que la ciudadanía atienda en todo momento las indicaciones de los servicios de emergencia".

Tecnifuego se ha puesto a disposición de las administraciones , y ha trasladado su reconocimiento a los equipos de emergencia. El presidente de la asociación, Antonio Tortosa, ha recordado que España "es uno de los países de Europa más expuestos a los incendios forestales": "Cada verano nos recuerda que la prevención no puede ser una preocupación estacional".

Tortosa ha destacado que trabajan para que el conocimiento técnico del sector "esté siempre al servicio de la sociedad y de las administraciones, tanto en la anticipación de estos episodios como en la respuesta cuando ya están en marcha".

Entre las principales recomendaciones de autoprotección, la asociación insiste en avisar inmediatamente al 112 en cuanto se detecte un incendio, indicando con la mayor precisión posible su ubicación y cualquier información que pueda facilitar la intervención de los servicios de emergencia, así como seguir siempre las indicaciones de los responsables del operativo, tanto si ordenan la evacuación como si recomiendan permanecer confinados, ya que "estas decisiones responden a un análisis técnico continuo de la evolución del incendio y de las condiciones de seguridad".

También recomienda utilizar exclusivamente las rutas de evacuación indicadas por las autoridades y evitar tomar atajos o modificar el recorrido por iniciativa propia; y avisa de que la evolución del fuego "puede cambiar rápidamente y convertir un itinerario aparentemente seguro en una zona de riesgo".

Tecnifuego aconseja a los ciudadanos que se mantengan informados a través de los canales oficiales, como Protección Civil y Emergencias, los servicios de bomberos, los ayuntamientos, las fuerzas y cuerpos de seguridad o la Dirección General de Tráfico (DGT), ya que las recomendaciones pueden variar conforme evoluciona la emergencia.

Si el incendio sorprende en campo abierto, insta a alejarse en dirección opuesta al avance del fuego y del humo, buscando zonas con escasa vegetación o ya quemadas. "Si el humo dificulta la respiración, conviene cubrir nariz y boca con un paño, preferiblemente húmedo, y respirar cerca del suelo", apunta.

Si se recibe una orden de evacuación de una vivienda, pide desconectar los suministros de electricidad y gas, llevar únicamente la documentación, la medicación y los objetos imprescindibles, abandonar la zona con suficiente antelación y seguir en todo momento las indicaciones de los equipos de emergencia.

Tecnifuego destaca que permanece atenta a la evolución de los incendios y reitera su compromiso de colaboración con las administraciones públicas y con la sociedad en todo lo relativo a la seguridad frente al fuego.