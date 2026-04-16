Los tiburones y atunes de cuerpo caliente se enfrentan a un "doble peligro" en mares que se calientan, según estudio

Archivo - Tiburón. - Horst Pfeiffer/dpa - Archivo

MADRID 16 Abr. (EUROPA PRESS) -

Un nuevo estudio, liderado por científicos del Trinity College de Dublín (Irlanda) en colaboración con la Facultad de Ciencias Veterinarias de la Universidad de Pretoria (Sudáfrica), revela que algunos de los depredadores más poderosos del océano están experimentando temperaturas más elevadas y que probablemente estén pagando un precio cada vez más alto por ello.

La importancia de este hallazgo, publicado en 'Science' radica en la doble desventaja a la que se enfrentan estos animales emblemáticos, que, debido a su estilo de vida y fisiología, tienen altas necesidades energéticas, ya que ahora se enfrentan a un futuro de océanos en calentamiento y disminución de los recursos alimenticios.

La investigación demuestra que los peces de sangre caliente, como los atunes y algunos tiburones, entre ellos el legendario tiburón blanco y el emblemático tiburón peregrino de Irlanda, consumen casi cuatro veces más energía que sus congéneres de sangre fría. Esto significa que probablemente se enfrenten a un riesgo cada vez mayor de sobrecalentamiento a medida que los océanos se calientan, lo que podría resultar en una reducción de su hábitat adecuado y un desplazamiento forzado hacia los polos.

El estudio se centra en los peces mesotérmicos, un grupo poco común que comprende menos del 0,1% de todas las especies de peces, los cuales pueden retener el calor metabólico y mantener partes de su cuerpo más calientes que el agua de mar circundante. Esta capacidad ha evolucionado de forma independiente varias veces en algunos tiburones y atunes, lo que les permite alcanzar mayores velocidades de natación, realizar migraciones de larga distancia y mejorar su desempeño como depredadores.

Para comprender el costo de este estilo de vida de alto rendimiento, los científicos desarrollaron una novedosa forma de estimar la tasa metabólica en peces de vida libre. Mediante el análisis de datos de bio-registro (obtenidos de diminutos sensores que registran la temperatura corporal y del agua), el equipo calculó la cantidad de calor que los peces producen y pierden en tiempo real. Combinaron estas nuevas mediciones, incluyendo datos de enormes tiburones peregrinos que pesan hasta 3,5 toneladas, con cientos de mediciones de laboratorio de especies más pequeñas.

El doctor Nicholas Payne, de la Facultad de Ciencias Naturales del Trinity College de Dublín, autor principal del artículo de investigación, declara: "Los resultados fueron realmente sorprendentes: tras tener en cuenta el tamaño corporal y la temperatura, descubrimos que los peces mesotérmicos consumen aproximadamente 3,8 veces más energía que los peces ectotérmicos o de sangre fría de tamaño similar. Además, un aumento de 10°C en la temperatura corporal duplica con creces la tasa metabólica basal de un pez, lo que, en la práctica, significa que los depredadores de sangre caliente deben consumir mucha más comida para mantener su estilo de vida".

"Pero esa mayor demanda de energía es solo una parte de la historia, porque a medida que los peces crecen, sus cuerpos generan calor más rápido de lo que pueden disiparlo", añade el doctor. Payne. "Esto crea un desajuste impulsado por la geometría y la física básicas, ya que los cuerpos más grandes retienen el calor con mayor eficacia, y en los mesotermos, las altas tasas metabólicas amplifican este efecto".

El equipo descubrió que los peces más grandes se vuelven cada vez más "calientes" simplemente debido a este desequilibrio, y es este desajuste de escala el que crea un problema de sobrecalentamiento con implicaciones significativas para estas especies.

A partir de los datos, pudieron establecer "umbrales de equilibrio térmico" teóricos, que son las temperaturas del agua por encima de las cuales los peces grandes no pueden disipar el calor con la suficiente rapidez para mantener una temperatura corporal estable sin alterar su comportamiento o fisiología. Por ejemplo, un tiburón de cuerpo caliente de una tonelada podría tener dificultades para mantener el equilibrio térmico en aguas con temperaturas superiores a los 17°C.

"Por encima de esos umbrales, los peces deben reducir la velocidad, modificar el flujo sanguíneo o sumergirse en profundidades más frías para evitar un calentamiento peligroso, pero eso también tiene un precio; por ejemplo, puede resultar más difícil encontrar alimento o capturarlo, especialmente si su principal arma es la velocidad y la fuerza", apuntan los investigadores.

Estos hallazgos parecen ayudar a explicar patrones observados desde hace tiempo en el océano, donde los peces grandes tienden a encontrarse en aguas más frías, a latitudes más altas o a mayores profundidades. Además, migran estacionalmente, siguiendo las temperaturas favorables.

Como era de esperar, los científicos predicen que, en futuros escenarios de calentamiento global, el hábitat adecuado para los grandes mesotermos se reducirá, sobre todo durante los meses de verano. Y aunque algunas especies, como el atún rojo del Atlántico, pueden aumentar temporalmente la pérdida de calor o sumergirse en aguas más frías, incluso ellas podrían verse al límite si las aguas superficiales continúan calentándose.

Lo más preocupante es que estos animales ya operan con un presupuesto energético muy ajustado, y el cambio climático está reduciendo aún más sus opciones. Comprender estas limitaciones es fundamental si queremos predecir cómo evolucionarán los ecosistemas marinos en las próximas décadas.

"Las implicaciones son realmente preocupantes, ya que este nuevo hallazgo coloca a estos animales en una situación de doble riesgo" finalizan los autores. "Muchos peces mesotérmicos ya se ven gravemente afectados por la sobrepesca, tanto de ellos mismos como de sus presas, por lo que sus elevadas necesidades energéticas los hacen especialmente vulnerables cuando escasea su alimento".

En definitiva, esta investigación crucial proporciona un nuevo marco para predecir qué especies corren mayor riesgo en un mundo que se calienta y demuestra que muchos de los depredadores más rápidos y formidables del océano también pueden estar entre los más limitados fisiológicamente. A medida que el cambio climático se acelera, comprender el balance térmico oculto de los gigantes marinos podría resultar fundamental para su conservación.