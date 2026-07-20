El tiempo para hoy en España, 20 de julio de 2026

Archivo - Varias personas en la playa, a 17 de julio de 2024, en Barcelona, Catalunya (España). Según la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) Barcelona experimentará temperaturas elevadas que, junto con altos niveles de humedad, incrementarán la sensac - David Zorrakino - Europa Press - Archivo

MADRID 20 Jul. (EUROPA PRESS) -

Diez comunidades autónomas estarán este lunes en alerta naranja por temperaturas máximas que rozarán los 40ºC en una jornada en la que volverá a prevalecer el calor en casi todo el país, según la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet).

En concreto, Andalucía, Aragón, Baleares, Castilla-La Mancha, Cataluña, Comunidad de Madrid, Región de Murcia, Navarra, La Rioja, Murcia y Comunidad Valenciana, además de Ceuta y Melilla, estarán en riesgo por el calor. Córdoba, Murcia, Granada, Jaén, Zaragoza, Mallorca, Alicante, Albacete o Valencia alcanzarán los 40ºC en las horas centrales del día.

Además, en el caso de la Región de Murcia y Albacete en Castilla-La Mancha también estarán en alerta amarilla por fuertes tormentas, mientras que Gran Canaria y Tenerife estarán en alerta amarilla por oleaje.

La Aemet asegura que este lunes se mantendrá la estabilidad en la mayor parte del país, con temperaturas muy elevadas. Se esperan cielos poco nubosos, con intervalos de nubes medias y altas, y en Canarias de nubes bajas en los nortes. Únicamente en el norte de Galicia y el Cantábrico occidental predominarán los cielos nubosos con posibles precipitaciones débiles y dispersas por la mañana.

Por la tarde se formará nubosidad de evolución con posibles chubascos y tormentas en zonas del interior noroeste y del tercio oriental peninsular, que en el interior de Galicia y el sudeste podrían dar tormentas secas, localmente fuertes, con rachas muy fuertes e ir con granizo. Probables bancos de niebla matinales en Galicia y área cantábrica, con calima en la mitad sureste de la Península y Baleares, débil en Canarias.

Las temperaturas máximas irán en aumento ligero en el este de la Península y en Baleares; sin cambios en el resto y en Canarias. Se superarán los 35 grados en Baleares y amplias zonas de la Península, exceptuando regiones del centro norte y noroeste; siendo probable rebasar los 40 en interiores de Andalucía y del sureste peninsular, sin descartar localmente Mallorca o puntos de las depresiones del nordeste y de La Mancha. Las mínimas en general no sufrirán cambios, con noches tropicales en amplias zonas de la mitad sureste peninsular y en Baleares, pudiendo incluso no bajar de 25 grados en puntos del Mediterráneo y Guadalquivir.

Por último, el viento será de tipo alisio en Canarias con intervalos fuertes y posibles rachas muy fuertes en zonas expuestas. Poniente moderado en el golfo de Cádiz y Estrecho, y del norte y nordeste en los litorales de Cataluña, Cantábrico y Galicia, también con intervalos fuertes en este caso. Viento flojo en el resto, aunque arreciando por la tarde, con predominio de la componente oeste salvo en la fachada oriental peninsular, donde lo hará la componente este, y en el noroeste y centro norte, donde lo hará la norte. Flojo de dirección variable en Baleares.