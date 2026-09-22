El tiempo para hoy en España, 22 de septiembre de 2026

Archivo - Varias personas en el paseo marítimo, a 7 de agosto de 2023, en Pontevedra, Galicia (España). - Elena Fernández - Europa Press - Archivo

MADRID, 22 Sep. (EUROPA PRESS) -

Las altas temperaturas pondrán este martes en aviso a Cáceres; A Coruña, Pontevedra y Ourense; y Fuerteventura, según la predicción de la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET). De hecho, se sobrepasarán los 35ºC en zonas de la vertiente atlántica sur, cifra que también se podrá alcanzar en puntos de Galicia, Fuerteventura y medianías del sur de Gran Canaria.

En líneas generales, AEMET ha indicado que este martes se mantendrá una situación de estabilidad generalizada dominada por las altas presiones con cielos poco nubosos o despejados. La excepción estará en los litorales del norte de Galicia y Asturias, donde se darán intervalos nubosos con posibles brumas costeras. Asimismo, habrá algunos intervalos de nubes bajas matinales en Alborán y Estrecho.

Por estas zonas, se podrían registrar bancos de niebla aislados y, con baja probabilidad, alguna llovizna en el Estrecho. En lo que respecta a Canarias, el organismo estatal ha señalado que los cielos estarán poco nubosos o que registrarán intervalos de nubes altas y probable calima en altura. En Lanzarote y Fuerteventura no se descarta algún chubasco débil acompañado de tormenta.

Respecto a los termómetros, la previsión apunta que las máximas descenderán de forma ligera en la mitad norte, de modo más marcado en el extremo litoral de Galicia y este de Cataluña, con ascensos en general ligeros en la mitad sur peninsular y Baleares, más acusados en el cuadrante sureste. Por otro lado, las mínimas experimentarán pocos cambios. Por su parte, en Canarias habrá pocos cambios en las máximas y ascensos en las mínimas.

Por último, AEMET ha señalado que soplará levante moderado en Alborán y con intervalos fuertes en el Estrecho, con viento moderado de componente norte en Canarias, Ampurdán, norte de Baleares y del nordeste en los litorales de Galicia. En el resto del territorio, habrá viento flojo con predominio de las componentes norte y este, y con intervalos moderados en otras zonas de litoral y Ebro.