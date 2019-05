Trece largometrajes y diez cortos compiten por los premios Brote del FICMEC hasta el 2 de junio en Garachico (Tenerife)

Publicado 23/05/2019 17:09:03 CET

MADRID, 23 May. (EUROPA PRESS) -

Un total de trece largometrajes y diez cortometrajes competirán entre el 25 de mayo y el 2 de junio por los premios Brote del XXI Festival Internacional de Cine Medioambiental de Canarias que se celebra en la localidad tinerfeña de Garachico.

Durante los nueve días del certamen, el festival cinematográfico es un escaparate de películas internacionales en defensa del medio ambiente en las categorías de documental y de ficción y animación y este año se centrará en las energías renovables y la necesidad de colaboración para construir un mundo más sostenible.

El Premio Brote es un galardón diseñado por el escultor Gonzalo González que se entregará en el antiguo convento de San Francisco de Garachico, del siglo XVI, que se convertirá en una sala de cine donde se exhibirán cintas internacionales por séptimo año consecutivo.

Durante la presentación a los medios del festival han participado este jueves la consejera Canaria de Museos, Amaya Conde; el viceconsejero de Cultura del Gobierno de Canarias, Aurelio González; el director general de Formación Profesional del Gobierno de canarias, Manuel Jorge; el alcalde de Garachico, Heriberto González y el director del FICMEC, David Baute. Todos ellos han destacado la importancia de este certamen cinematográfico para generar conciencia ambiental precisamente un aspecto que centra varios de los problemas para el futuro del planeta.

De forma paralela con la sección oficial, el FICMEC ha organizado un conjunto de actividades y ha programado más cine con otras disciplinas, como el caso de Ecoislas, que exhibirá cine hecho en Canarias o por canarios; Vulcanalia, cine relacionado con la vulcanología y Altavoz verde, centrado en el cine de denuncia. En total, entre la sección oficial y la extraoficial se proyectarán en torno a una cincuentena de películas.

Al mismo tiempo, el FICMEC ha organizado en Garachico una amplia programación cultural con jornadas, exposiciones, conciertos, charlas, concienciación y divulgación. Al certamen asistirá también alumnos de varios centros educativos procedentes de todo el archipiélago y de distintos centros educativos.

El sábado 25 se celebrará la gala inaugural en la que se entregarán los premios Brote de diversas personalidades que siempre han protegido, desde sus disciplinas profesionales, el medio ambiente. En esta vigésimo primera edición, el FICMEC premiará la trayectoria de la activista Patricia Gualinga, la fotógrafa Isabel Díez, la periodista de Europa Press Eva González, la empresaria y diseñadora Elizabeth Monoian y la plataforma Por un Nuevo Modelo Energético para Canarias.

PROGRAMACIÓN

En la sesión inaugural, que comenzará a las 19.30 horas en el antiguo convento de San Francisco de Garachico, se exhibirá 'Honeyland', una producción de Ljubomir Stefanov y Tamara Kotevska (Macedonia), que cuenta la historia de Hatidze, una apicultora que maneja el panal de abejas sin malla ni guantes.

Por otro lado, otra de las novedades de esta edición será la celebración del I Foro Joven de Canarias por el Medio Ambiente, ante el auge del movimiento juvenil en defensa del medio ambiente an nivel mundial, por lo que tendrán un espacio propio dentro del FICMEC, al que acudirán jóvenes de las siete islas de Canarias y representantes de este movimiento a nivel nacional e insular.

Las películas seleccionadas son 'Ága' de Milko Lazarov (Bulgaria): un filme en los nevados páramos del norte, Nanook y Sedna sueñan con reencontrarse con su hija Ága, que abandonó hace mucho tiempo el estilo de vida tradicional que poco a poco está desapareciendo.

'El Rocío', de Emiliano Grieco (Argentina), que narra la historia de Sara, una mujer que vive con su hija Ailén en una zona rural de Entre Ríos. La niña comienza a enfermarse por las fumigaciones en los campos. Sara pelea por detenerlos, pero es inútil.

'Pájaros de verano' de Ciro Guerra y Cristina Gallego (Colombia), que cuenta la historia de la familia indígena Wayuu, en los años 70, que lidera el tráfico de marihuana en La Guajira (Colombia). Para la familia liderada por Rapayet Abuchaibe y Úrsula Pushaina, el contrabando y la bonanza minera es el pan del día a día en esa región colombiana.

'Woman at war' de Benedikt Erlingsson (Islandia) cuenta la historia de Halla, una profesora de canto que a sus 50 años de edad declara la guerra a la industria local del aluminio, que está contaminando su país.

'2040', de Damon Gameau (Australia), un documental innovador que mira hacia el futuro, pero es de vital importancia ahora; 'Animus animalis' de Aiste 'egulyte (Lituania): Un taxidermista, un trabajador de una granja de ciervos y un empleado de museo zoológico viven en un mundo en el que la línea que separa la realidad de lo artificial se ha vuelto imperceptible.

'Anthropocene: the human epoch' de Jennifer Baichwal, Nicholas de Pencier y Edward Burtynsky (Canadá), que narra, desde la devastada Gran Barrera Coral en Australia a los muros de hormigón que cubren más del 60 por ciento de la costa de China este documental explora los seis continentes del globo terráqueo para ofrecer imágenes de primera mano en las que queda patente el catastrófico resultado que nuestra especie está dejando como huella de su paso por el planeta Tierra.

'Entrialgo' de Diego Llorente (España) expone la vida a un ritmo diferente de Rubén y Aitor en Entrialgo y 'Erde' de Nikolaus Geyrhalter (Austria), una historia de los humanos que movilizan al año miles de millones de toneladas de tierra, con el uso de excavadoras o dinamita.

Mientras, 'Poisoning paradise' de Keely Shade Brosnan y Teresa Tico (Estados Unidos) expone un viaje al mundo, supuestamente idílico de los nativos hawaianos, cuyas comunidades están rodeadas de espacios en los cuales se experimenta el cultivo de maíz con pesticidas de ingeniería genética.

'Sheep hero' de Hans Petter Moland (Noruega) muestra la vida de Shepherd Stijn, un pastor tradicional, tiene una visión romántica del mundo, pero su idealismo choca con la dura realidad de tener que ser un empresario moderno.

Por último, 'Youth unstoppable: The Rise of the Global Youth Climate Movement' de Slater Jewell-Kemker (Canadá) expone la reciente pero vibrante historia del movimiento mundial de jóvenes contra el cambio climático.

Por otro lado, la sección oficial de cortometrajes estará compuesta por una decena de cintas: '592 metroz goiti', 'Agua de río', 'All inclusive', 'Bayandalai - Lord of the taiga', 'Hoa', 'Äni', 'Gorata na dimo', 'Las aventuras del joven Félix', 'Le baiser du silure', 'The field'.

El jurado está compuesto por la cineasta, escritora y exministra de Cultura Ángeles González-Sinde, la actriz Ana Wagener, y la periodista de Europa Press Eva González Herrero.

Finalmente, para celebrar el Día de Canarias (30 de mayo), la sección Ecoislas exhibirá cine canario y acogerá el estreno de 'Teide, el gigante dormido' del director canario Pedro Felipe Acosta. También estarán las películas 'El mar inmóvil' de Macu Machín, 'En esas tierras' de Nayra Sanz y 'Utho. Despertar' de Jorge Rojas. FICMEC contará con todos estos directores que compartirán con el público unos minutos de charlas tras las proyecciones.