La UE endurece las normas para reducir la contaminación del agua

Pleno del Parlamento Europeo en Estrasburgo (Francia) - MATHIEU CUGNOT

BRUSELAS, 26 Mar. (EUROPA PRESS) -

El pleno del Parlamento Europeo ha dado este jueves el último paso para que la UE adopte nuevas normas destinadas a reducir la contaminación del agua, que amplían la lista de sustancias bajo vigilancia --como los PFAS, medicamentos o pesticidas-- y endurecen los límites permitidos para varios contaminantes.

La reforma actualiza la legislación europea sobre calidad del agua e introduce controles más estrictos tanto para aguas superficiales como subterráneas, en un contexto marcado por sequías, inundaciones y contaminación química que, según la Eurocámara, aumentan la presión sobre los recursos hídricos.

"Estas nuevas medidas nos proporcionan herramientas más eficaces para responder: normas actualizadas sobre contaminantes, la inclusión de nuevas sustancias, una mejor monitorización y presentación de datos, y una mayor atención a los contaminantes emergentes", ha señalado el eurodiputado socialista Javi López, ponente de la posición del Parlamento.

En concreto, las nuevas reglas incorporan a los sistemas de control sustancias como los PFAS --conocidos como "químicos persistentes"--, productos farmacéuticos, compuestos industriales y plaguicidas, al tiempo que establecen estándares más estrictos para contaminantes ya regulados.

Además, la normativa refuerza el seguimiento de sustancias emergentes como los microplásticos o los indicadores de resistencia a los antimicrobianos, que hasta ahora tenían menor presencia en los sistemas de control.

La norma será ahora firmada por ambas instituciones, Consejo y Parlamento, y publicada en el Diario Oficial de la UE, tras lo cual entrará en vigor. Los Estados miembro deberán adaptar su legislación nacional a las nuevas disposiciones antes del 21 de diciembre de 2027.