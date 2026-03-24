UGT pide reunirse con Interior y MITECO para impulsar una ley básica de bomberos

Archivo - Bomberos trabajan en las tareas de extinción del incendio forestal en Cervo, a 5 de noviembre de 2025, en Cervo, Lugo, Galicia (España). - Carlos Castro - Europa Press - Archivo

MADRID 24 Mar. (EUROPA PRESS) -

UGT Servicios Públicos ha solicitado reuniones al ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, y a la ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, Sara Aagesen, para trasladarles la plataforma que impulsa el sindicato en favor de la aprobación de una ley básica de bomberos.

En las cartas enviadas a los ministros con la petición, la secretaria de Administración Autonómica y Local de UGT Servicios Públicos, Victoria Corbacho, ha recordado que los bomberos constituyen un "grupo de intervención fundamental" del Sistema Nacional de Protección Civil y que resultan determinantes en la gestión de emergencias ordinarias y extraordinarias, "especialmente en el actual contexto de emergencia climática y transformación", como ha informado UGT en un comunicado.

El sindicato ha advertido además de que "la inexistencia de un marco estatal común ha generado una estructura fragmentada, con más de 130 servicios distintos y diferencias significativas en organización, dotaciones, formación y tiempos de respuesta", como ha indicado la secretaria en las cartas.

En este sentido, UGT Servicios Públicos considera que el Ministerio del Interior, en su papel de "eje vertebrador del Sistema Nacional de Protección Civil", debe "liderar el impulso de una norma básica que garantice la coordinación, la interoperabilidad y unos estándares homogéneos en todo el territorio".

En cuanto al MITECO, el sindicato le atribuye "un papel clave" en la actuación frente al cambio climático, dada la intensificación de incendios forestales de sexta generación, danas y otros fenómenos extremos, lo que, a su juicio, exige "reforzar la estructura operativa pública de respuesta".