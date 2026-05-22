La UICN identifica 471 especies amenazadas en España: 75 en peligro crítico, 182 en peligro y 214 vulnerables

Acrostira bellamyi - UICN

MADRID 22 May. (EUROPA PRESS) -

La Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza (UICN) ha presentado este viernes en el Congreso de los Diputados la primera Lista Roja Española de Especies Amenazadas, en el marco del Día Mundial de la Biodiversidad.

La lista, disponible a través de la página web 'listarojanacionalesp.org' y que se encuentra todavía en "una versión beta", recoge que en España hay un total de 471 especies amenazadas, de las cuales 75 están en peligro crítico, 182 en peligro y 214 son especies vulnerables.

Los expertos han evaluado un total de 1.545 especies en España, de las cuales 954 tienen bajo riesgo de extinción: 280 están casi amenazadas y 674 tienen una preocupación menor. Además, ha 168 especies cuyos datos son insuficiente.

La Lista Roja de Especies Amenazadas de la UICN es una lista de taxones que han sido sometidos a una evaluación de su riesgo de extinción utilizando las Categorías y Criterios de la Lista Roja de la UICN.

La mayoría de las evaluaciones que aparecen en la Lista Roja son realizadas por miembros de la Comisión de Supervivencia de Especies (CSE) de la UICN, Autoridades de la Lista Roja (RLA) designadas, Socios de la Lista Roja o especialistas que trabajan en proyectos de evaluación dirigidos por la UICN. No obstante, cualquier persona con conocimientos suficientes sobre una especie puede realizar una evaluación y someterla a la consideración de la UICN.

La Lista Roja de la UICN no es un inventario único, sino un sistema de evaluación que se aplica a diferentes escalas, por lo que una especie puede tener una categoría de amenaza distinta dependiendo de qué escala se analice (nacional, regional, mundial).

En el caso de España, la gestión de la Lista Roja Nacional recae en el Grupo de Especialistas de Especies de la Comisión para la Supervivencia de Especies de UICN, con el apoyo técnico del Centro de Cooperación del Mediterráneo y el apoyo institucional del Comité Español de la UICN.

La Lista Roja Nacional no es una lista estática y cerrada, se actualiza periódicamente en consonancia con la actualización de la Lista Roja de la UICN.

La Lista Roja de España incluye todas las especies endémicas existentes en territorio español publicadas en la Lista Roja de Especies Amenazadas de la UICN TM y especies no endémicas cuyas evaluaciones han sido homologadas.

Durante la presentación, el presidente de la Comisión para la Supervivencia de Especies de la UICN, Vivek Menon, ha recordado que "no hay paisaje ni ecosistema sin la vida".

"Eso es lo que distingue a la Tierra de los demás planetas en nuestro ecosistema, en nuestro sistema solar, que es que tenemos vida, tenemos paisaje. Tenemos millones de especies, la mayoría que no conocemos", ha señalado Menon.

Asimismo, el director del Centro de Cooperación del Mediterráneo de UICN, Maher Mahjoub, ha explicado que "la conservación ya no puede entenderse únicamente desde una perspectiva local o sectorial", sino que, en sus palabras, "requiere una visión integrada, multinivel, nacional e internacional".

Mahjoub ha querido reconocer el "papel fundamental" de la Comisión para la supervivencia de especies de la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza.

En su intervención, el presidente del Comité Español de la UICN, Roberto Lozano, ha incidido en que la Lista Roja Nacional "tiene un valor importantísimo": "Debe ser una motivación, un acicate para reforzar nuestra legislación, nuestro trabajo y nuestro objetivo como sociedad moderna".