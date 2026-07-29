Vox exige explicaciones al Gobierno sobre su política de prevención de incendios y sus consecuencias para el campo

Un ciervo quemado por el incendio forestal a las afueras de Casavieja - Alejandro Martínez Vélez - Europa Press

MADRID 29 Jul. (EUROPA PRESS) -

El Grupo Parlamentario Vox ha registrado en el Congreso de los Diputados dos iniciativas parlamentarias dirigidas al Gobierno para exigir explicaciones sobre su política de prevención de incendios forestales y sobre las consecuencias que estos están teniendo para agricultores y ganaderos.

Con ellas, la formación que lidera Santiago Abascal reclama respuestas ante una situación que cada verano "pone en riesgo la actividad del sector primario".

En la primera batería de preguntas, Vox advierte de que el abandono de la actividad agrícola y ganadera "incrementa el riesgo de incendios forestales al favorecer la acumulación de monte sin gestionar".

Por ello, ha preguntado al Ejecutivo qué medidas piensa adoptar para prevenir los incendios, si tiene previsto reforzar la colaboración con agricultores y ganaderos en las labores de prevención y qué actuaciones impulsará para garantizar la rentabilidad de las explotaciones y favorecer la permanencia de población en el medio rural.

La segunda batería de preguntas se centra en el impacto que los incendios y las olas de calor están teniendo sobre la campaña del cereal.

Vox señala que los agricultores "afrontan retrasos en la cosecha, un aumento de costes y pérdidas derivadas tanto del fuego como de las medidas de prevención que obligan a detener temporalmente los trabajos agrícolas".

Ante esta situación, el Grupo Parlamentario reclama al Gobierno que aclare si adoptará medidas para evitar que las restricciones dificulten la actividad de los agricultores, si contempla compensar los sobrecostes y pérdidas ocasionados durante la campaña y cuándo recibirán los afectados por incendios forestales las indemnizaciones correspondientes al seguro agrario.

Estas cuestiones se suman a otras registradas por el Grupo Parlamentario Vox para reforzar la capacidad de respuesta frente a los incendios forestales.

Entre ellas, la solicitud de comparecencia de la ministra para la Transición Ecológica y Reto Demográfico, Sara Aagesen, para que explique "la cancelación del contrato de modernización de diez aviones anfibios", así como varias preguntas más sobre la incorporación de nuevas tecnologías como drones e inteligencia artificial, la situación de los helicópteros Chinook anunciados por el Gobierno, la falta de operatividad de los Airbus A400M adaptados para la extinción de incendios y el estado de la flota de aviones anfibios del Estado.

Además, Vox ha impulsado una iniciativa en el Parlamento Europeo para conocer si la Comisión Europea permitirá una exención temporal del IVA para las víctimas de los incendios forestales durante la reconstrucción de sus viviendas y la reposición de bienes esenciales, así como para aclarar si el Gobierno de España ha solicitado esa excepción extraordinaria.