Vox insiste en la "alarmante falta de inversión" en el mantenimiento de las presas por "el fanatismo climático"

MADRID, 3 Mar. (EUROPA PRESS) -

La portavoz parlamentaria de Vox, Pepa Millán, ha insistido en denunciar "la alarmante falta de inversión" en el mantenimiento de las presas y embalses que ha relacionado con el "fanatismo climático" del Gobierno.

Así lo ha puesto de manifiesto la portavoz parlamentaria en una rueda de prensa en el Congreso en la que ha aludido a la proposición no de ley presentada por su partido para reforzar la seguridad de las presas y embalses de España e impulsar un Plan Nacional del Agua "que permita la interconexión de las cuencas, modernice las infraestructuras hídricas y fomente la construcción de nuevos embalses".

Millán ha cifrado en 1.200 el número de presas existentes en España "de las que casi 450 se construyeron hace más de 60 años y un centenar tienen ya un siglo de historia". Millán ha censurado la "pasividad y apatía de todos y cada uno de los partidos que se han ido turnando en el Gobierno y han llevado a España a una situación e colapso en todas sus infraestructuras" en alusión al accidente ferroviario de Adamuz y ha asegurado que en el caso de las presas "se une el fanatismo climático del Gobierno de España".