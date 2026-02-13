Los 12 finalistas del Benidorm Fest 2026 compiten mañana por la sirenita de oro en una edición sin billete a Eurovisión

Los finalistas del Benidorm Fest 2026 durante una rueda de prensa, en el Centro Cultural de Benidorm, a 13 de febrero de 2026, en Benidorm, Alicante, Comunidad Valenciana (España). Tras las dos semifinales, celebradas el 10 y 12 de febrero, ya se conocen- Roberto Plaza - Europa Press

MADRID, 13 (EUROPA PRESS)

Los doce finalistas del Benidorm Fest 2026 competirán este sábado 14 de febrero por alzarse con el mítico trofeo de la sirenita de oro y el premio de 150.000 euros en la quinta edición del concurso, que no servirá para elegir al representante de España en el Festival de Eurovisión tras la retirada de RTVE por la participación de Israel.

Este sábado subirán al escenario en el siguiente orden: Mayo con 'Tócame', Kitai con 'El amor te da miedo', Asha con 'Turista', Dani J con 'Bailándote', The Quinquis con 'Tu no me quieres', Izan Llunas con '¿Qué vas a hacer?', Mikel Herzog Jr. con 'Mi mitad', María León ft. Julia Medina con 'Las Damas y el Vagabundo', Rosalinda Galán con 'Mataora', Kenneth con 'Los ojos no mienten', Miranda! & bailamamá con 'Despierto Amándote' y Tony Grox y Lucycalys con 'T amaré'.

El orden de las canciones se ha desvelado este viernes en una rueda de prensa ofrecida en el Centro Cultural de Benidorm (Alicante), tras un sorteo que no ha sido "aleatorio", porque "haría inviable" el espectáculo, sino que se ha dividido por bloques, con el fin de que haya una dinámica "más artística" sobre el escenario del Palau d'Esports l'Illa.

Así lo ha resaltado el director del Benidorm Fest 2026, César Vallejo, quien ha recordado que la elección se ha dividido en cuatro posiciones para la primera mitad del 'show', el mismo número para el segundo bloque y, por último, otras tantas a elección de la dirección artística.

En este sentido, ha señalado que en esta edición se ha decidido optar por esta fórmula de sorteo porque muchos artistas "comparten cuerpo de baile" y, al mismo tiempo, por el desarrollo de la puesta en escena.

Por primera vez en la historia del festival, este año la propuesta ganadora se llevará un premio económico de 150.000 euros. De esta cuantía, 100.000 euros serán para los intérpretes y 50.000 euros para los autores de la canción.

Además, habrá dos nuevos premios: uno de los artistas viajará a Estocolmo (Suecia) para grabar un single en el estudio insignia de Spotify, y otro viajará a Miami (Estados Unidos), de la mano de Univisión, para promocionar su carrera en programas de televisión de máxima audiencia y grabar un single con un reconocido productor musical.

En la primera semifinal lograron la clasificación Tony Grox y Lucycalys, Izan Llunas, Kitai, María León y Julia Medina, Mikel Herzog Jr. y Kenneth; mientras que en la segunda ronda de clasificación lograron el pase a la final Miranda! & bailamamá, Dani J, Álvaro Mayo, The Quinquis, Rosalinda Galán y Asha.

Como las dos semifinales, la gran final se celebrará en el Palau d'Esports l'Illa de Benidorm (Alicante) y podrá seguirse en directo por La 1 de TVE, RTVE Play, RNE, las plataformas de radio y redes sociales de la Corporación. Además, la gala final también podrá seguirse por Radio Exterior y estará disponible en audio dual a través de la TDT en La 1 HD y UHD, a partir de las 22.00 horas.

El espectáculo será conducido por Inés Hernand, Javier Ambrossi y Jesús Vázquez, a quienes se sumará Lalachus, colaboradora del programa 'La Revuelta', y contará con la actuaciones de Melody, Nebulossa y Blanca Paloma, ganadoras de las ediciones de 2025, 2024 y 2023.

Los espectadores podrán votar de forma gratuita por sus artistas favoritos desde el inicio de la gala a través de RTVE Play.

JURADO Y VOTACIONES

El jurado profesional del Benidorm Fest 2026 lo integran Alicia García, directora de Acuerdos Estratégicos y Patrocinios en Starlite Group; Almudena Heredero, presidenta de la Asociación de Mujeres de la Industria de la Música (MIM); Dani Ruiz, productor y compositor para artistas como Sebastián Yatra, Abraham Mateo, Chanel o Pastora Soler; Ignacio Meyer, presidente de Univision Networks Group en TelevisaUnivision; Javier Llano, periodista y miembro de la Academia de la Música de España y responsable de programación musical en Cadena 100; Melanie Parejo, directora de Música para el Sur y el Este de Europa en Spotify; Sonia Durán, gerente de la Unión Fonográfica Independiente (UFI), y Roberto Santamaría, director de Radio Nacional de España (RNE), quien ejerce como portavoz.

El 50 por ciento de las votaciones corresponde al jurado, formado por "profesionales nacionales e internacionales vinculados al mundo de la música y los medios de comunicación", y la otra mitad al voto del público. Concretamente, con un 25% procedente del televoto (llamadas de teléfono y/o mensajes) y de la aplicación de RTVE Play y con otro 25% por elección de un jurado demoscópico compuesto por una muestra de 350 personas.

La suma de los puntos del jurado profesional (50%) y del voto del público (50%) ha determinado qué seis candidaturas de cada semifinal han pasado a la final y, en la final, revelará cuál es la candidatura ganadora del Benidorm Fest 2026, según recogen las bases del evento.