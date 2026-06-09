12.000 voluntarios del "ejército silencioso" se despiden de León XIV en IFEMA con música y actuaciones

El Papa León XVI bendice un bebe durante un encuentro con los voluntarios, en Ifema Madrid, a 9 de junio de 2026, en Madrid (España). - Eduardo Parra - Europa Press

MADRID, 9 Jun. (EUROPA PRESS) -

El Pabellón 3 de IFEMA Madrid ha acogido este martes la despedida del Papa León XIV en la capital, un encuentro con los 12.000 voluntarios, denominados como "el ejército silencioso", de entre 20 y 65 años que han trabajado durante su visita apostólica a Madrid, en un acto que sus propios organizadores definieron previamente como "un fiestón de agradecimiento" y en el que los voluntarios han sido, en palabras del miembro del equipo de contenido, Javier Chimeno, "los verdaderos protagonistas" junto al Pontífice.

El preacto ha arrancado sobre las 08.30 horas con música en directo y con la proyección de una serie de vídeos bajo el título 'El ejército silencioso', que ha recorrido el proceso de la visita desde los primeros meses de preparación hasta el momento del encuentro. Los periodistas Pedro José Rodríguez y Raquel Caldas han conducido el acto, que ha incluido actuaciones musicales, testimonios y mensajes en vídeo de los actores de la serie 'The Chosen' Elisabeth Tabish, Shahar Isaac y Jonathan Roumie, que interpreta a Jesús en la ficción.

Pablo López ha sido el primero en subir al escenario, donde ha interpretado 'El mejor momento' y 'El niño del espacio'. Soraya Arnelas ha actuado a continuación con su tema 'Qué bonito'. Una tuna de 70 componentes y María Vilumbrales, que ha interpretado 'Como tus brazos' y el himno oficial de la visita 'Alzad la mirada', han completado el programa musical.

Alrededor de las 10.05 horas, León XIV ha llegado al recinto en un coche de golf adaptado como papamóvil, con el que ha recorrido el pabellón para saludar a los voluntarios congregados durante diez minutos. Durante el trayecto, ha bendecido a un bebé y ha cogido en brazos a un niño.

Momentos después, al son del himno 'Alzad la mirada' interpretado con coro, el Pontífice ha subido al escenario acompañado por el cardenal arzobispo de Madrid, José Cobo, mientras que los asistentes han gritado "viva el Papa" y "esta es la juventud del Papa".

Antes del discurso de León XIV, diferentes voluntarios han subido al escenario para contar su experiencia durante estos días, entre ellos, Nuño Adam Castrillo, responsable del desarrollo de la plataforma de voluntariado. "¿Por qué somos voluntarios? Llevo días dándole vueltas y no encuentro una respuesta del todo racional. No hay un cálculo detrás. No esperamos nada a cambio", ha dicho.

"Buscábamos 10.000 personas y aquí se han apuntado más de 17.000. He podido ver sus fotos, su mirada, su ilusión", ha expresado Castrillo ante el Papa, y ha concluido con una reflexión sobre el sentido del voluntariado: "Cuando das lo mejor que tienes, cuando te das tú, el que recibe lo nota; y tú también, porque descubres que lo mejor de ti no se gasta al darlo: crece".

"GRACIAS DE TODO CORAZÓN"

Durante su discurso, León XIV ha defendido la "levadura de la gratuidad" frente a "la lógica del interés y el lucro". Así, el Pontífice ha reflexionado sobre el hecho de que "los cristianos están llamados a llevar al mundo la levadura de la gratuidad", que hace "crecer la caridad humana, ética y espiritual de una sociedad".

"En un mundo continuamente influenciado por la lógica del interés y del lucro, donde el término 'crecimiento' se reduce a la dimensión económico financiera, es necesario pensar y vivir según la lógica más verdadera, es decir, la de un crecimiento humano integral. Es la lógica del Evangelio que dice: 'Y si hacéis bien solo a los que os hacen bien, ¿qué mérito tenéis? También los pecadores hacen lo mismo. Y si prestáis a aquellos de los que esperáis cobrar, qué mérito tenéis?'", se ha preguntado.

Entre continuos 'vivas' y aplausos, el Papa ha pronunciado su último discurso en la capital: "Este encuentro es el último de la etapa madrileña de mi viaje apostólico. Pero me alegra mucho que sea con vosotros, voluntarios y voluntarias de Madrid y de tantas partes de España. Cada uno de vosotros que no han podido estar aquí esta mañana, merecéis un 'gracias' muy especial, porque habéis ofrecido vuestra presencia, vuestro servicio, y lo habéis hecho por amor al Señor, a la Iglesia y al Papa. Gracias de todo corazón. ¡Gracias!".

BENDICE 18 PRIMERAS PIEDRAS DE FUTURAS PARROQUIAS

Cobo ha tomado la palabra para despedir al Papa en nombre de la diócesis con un discurso de agradecimiento a los voluntarios. "Santidad, gracias es la mejor palabra y la oración con la que le despedimos", ha comenzado.

"Durante estos días hemos visto rostros emocionados, jóvenes buscando sentido, familias rezando juntas, sacerdotes entregados, voluntarios felices desde primera hora hasta el final de cada jornada", ha relatado, al tiempo que ha añadido que "la Iglesia vive cuando sirve, cuando se entrega y cuando lo hace unida mirando juntos al mismo horizonte misionero".

Asimismo, ha expresado que "quizá lo más evangélico de esta visita no ha sido lo que apareció en las pantallas, sino la cantidad de amor escondido que la sostuvo por medio de vosotros, voluntarios" y ha pedido al Pontífice que rece por la Iglesia de Madrid "para que nunca pierda la alegría del Evangelio ni la sencillez". "Cuente siempre con nosotros", ha concluido dirigiéndose al Papa.

Antes de la bendición del Papa a los presentes Cobo ha expresado que estos días la Iglesia ha recibido "una siembra". "Nos ha dejado mucho trabajo. Una siembra que hay que cuidar en las parroquias, las asociaciones, los movimientos, los colegios y hay que dejarla crecer", ha afirmado y ha pedido al Papa que bendiga 18 primeras piedras que de futuras parroquias que se construirán en Madrid.

Después de bendecir las piedras, el público ha vuelto a ovacionar el Papa entre 'vivas' mientras regresaba al escenario. En este momento, el Pontífice se ha puesto en pie ante los presentes y ha obsequiado a la Iglesia de Madrid un cáliz "Que no nos olvidemos jamás de lo que celebramos en memoria de Cristo que nos ha salvado", ha expresado León XIV.

Finalmente, el Papa ha bendecido a los presentes y ha terminado agradeciendo de nuevo a los voluntarios. Después, ha permanecido durante unos minutos en el escenario saludando a los asistentes y se ha realizado una foto de familia junto a algunos de los voluntarios.

El Papa ha abandonado el escenario del pabellón 3 de IFEMA sobre las 11.03 horas al son, de nuevo, del himno de la visita, para subirse al coche que le llevará al Aeropuerto Adolfo Suárez Madrid-Barajas, donde un avión Iberia Airbus A-320 CEO, le llevará a Barcelona, próxima etapa de su viaje apostólico a España, tras cuatro días en la capital en los que ha movilizado a millones de personas en una quincena de actos.

El avión en el que viaja León XIV tenía previsto su despegue a las 11.10 horas, tras participar en su último acto en la capital de España. Su llegada a El Prat de Barcelona está prevista alrededor las 12.25 horas.