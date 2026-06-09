León XIV, aclamado por 12.000 voluntarios a su llegada a Ifema para su último acto en Madrid

Voluntarios esperan la llegada del Papa a Ifema Madrid, a 9 de junio de 2026, en Madrid (España). - Eduardo Parra - Europa Press

MADRID 9 Jun. (EUROPA PRESS) -

El Papa León XIV ha salido a las 9.47 horas de este martes de la Nunciatura Apostólica entre aplausos y vivas al Papa hacia el Pabellón 3 de IFEMA, donde ha llegado hacia las 10.05 horas para el acto con voluntarios que cerrará la actividad de su visita a Madrid, donde ha sido aclamado por unas 12.000 personas y ha seguido bendiciendo bebés.

Desde primera hora de la mañana, Robert Prevost ha estado recibiendo en audiencia privada a numerosas personalidades del mundo empresarial, como el presidente del Real Madrid, Florentino Pérez; el del grupo ONCE, Miguel Carballeda; o el de la CEOE, Antonio Garamendi, entre otros.

Además, a las puertas de la Nunciatura se han congregado decenas de fieles, con la ilusión y la esperanza de ver de cerca al Pontífice antes de su marcha a Barcelona.

Entre los ciudadanos anónimos que se han acercado esta mañana se encontraba Juan, madrileño de 35 años. Junto a su mujer y su bebé, también llamado Juan, ha llegado ado a las 8.00 horas para lograr la bendición del niño.

Como a otros niños, el Papa ha bendecido finalmente al pequeño Juan desde el interior del coche papal. "Llevamos todo el fin de semana persiguiendo al Papa y en la última oportunidad que teníamos lo hemos conseguido. Es una alegría inmensa para nosotros", ha explicado Juan en declaraciones a Europa Press, en las que asegura: "Ha merecido la pena".

El Pontífice se despide hoy de Madrid, donde ha transcurrido desde el 6 de junio la primera etapa de su viaje apostólico por España que cede ahora el testigo a Barcelona, donde permanecerá hasta el miércoles 10 de junio.

Antes de viajar a la ciudad condal, León XIV pronunciará su último discurso en la capital ante los voluntarios. A las 11.10 horas está prevista la salida del avión hacia Barcelona, con llegada estimada a El Prat a las 12.25 horas.

En Ifema, le han recibido unos 12.000 voluntarios del total de 17.000 voluntarios de entre 20 y 65 años que están colaborando en la visita del Papa a Madrid. En el acto están presentes la ministra de Defensa, Margarita Robles, y el ministro de Hacienda, Arcadi España.

Los cantantes Pablo López y Soraya Arnelas amenizan el encuentro. León XIV ha recorrido durante diez minutos el pabellón en un coche de golf adaptado como Papamóvil, para saludar a todos los voluntarios.

En el acto, es conducido por los periodistas Pedro José Rodríguez y Raquel Caldas, y también intervienen un misionero digital, 70 tunos y María Vilumbrales, que cantará 'Como tus brazos' y el himno de la visita 'Alza la mirada'.

Asimismo, participan dos voluntarios, Mercedes y Nuño, junto a la rapera Aisha Ruah, y habrá una intervención del cardenal arzobispo de Madrid, José Cobo, además del discurso del Pontífice.