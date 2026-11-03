18 entidades reclaman que adaptar los edificios al calor sea una prioridad de la próxima legislatura

Archivo - Fachada del Teatre Principal cubierta de andamios, a 22 de junio de 2026, en Barcelona, Catalunya (España). - David Zorrakino - Europa Press - Archivo

MADRID 3 Nov. (EUROPA PRESS) -

Un total de 18 entidades han suscrito la Declaración conjunta sobre la adaptación al calor de nuestros entornos construidos, en la que instan a las administraciones españolas a acelerar la adaptación de los edificios al calor y a aprovechar la próxima legislatura para integrarla en las políticas de vivienda, rehabilitación, salud y energía, "con un enfoque preventivo y continuidad más allá del ciclo electoral".

Los firmantes ofrecen su experiencia técnica y plantean medidas como la implantación de programas de ayudas con fondos específicos para adaptar el entorno construido al calor; la creación de un sistema de indicadores que permita medir el progreso de los territorios; y la difusión de información clara para la ciudadanía que conecte las posibles intervenciones con las ayudas y los espacios de asesoramiento disponibles.

Asimismo, proponen el uso de herramientas integrables en el visor URBAN3R para diagnosticar y priorizar las zonas más vulnerables, así como la aplicación de mejoras tributarias que faciliten las obras de rehabilitación, con especial atención a los hogares vulnerables y la vivienda protegida. En el actual contexto preelectoral, las entidades apelan a una respuesta "transversal" y a la colaboración entre administraciones y agentes del sector.

La declaración toma como referencia la 'Jerarquía de la Refrigeración Sostenible' de la Cool Coalition, liderada por el Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA), que propone reducir primero las necesidades de refrigeración mediante medidas pasivas, como el aislamiento y el sombreamiento; recurrir después a soluciones de bajo consumo; y cubrir la demanda restante con sistemas de alta eficiencia.

"Ante el calor extremo, la prioridad debe ser reducir primero las necesidades de refrigeración mediante la mejora de la envolvente térmica de los edificios y el sombreamiento, para cubrir después la demanda restante mediante soluciones de refrigeración eficientes y adecuadas a cada situación", recoge la declaración conjunta.

Asimismo, incide en que las intervenciones deben ajustarse al clima, a las características y el uso de cada edificio y a la situación de sus ocupantes, sin plantear una solución única. Con ello, se busca aprovechar los recursos disponibles, proteger a las personas vulnerables y reducir el estrés térmico y la presión sobre el sistema energético.

Los firmantes vinculan la necesidad de integrar la adaptación climática de los edificios en las políticas de vivienda, rehabilitación, salud y energía con el calor récord de 2026 y la vulnerabilidad residencial: según los datos citados del Instituto Nacional de Estadística (INE), el 33,6% de los hogares no podía mantener una temperatura suficientemente fresca en verano en 2023 y el 34,4% señalaba en 2025 que tenía pendientes mejoras de eficiencia energética.

La declaración se alinea con el nuevo marco europeo de vivienda, que promueve coordinar las políticas residenciales con la resiliencia climática y la salud, facilitar la rehabilitación y prever las futuras necesidades de refrigeración. Los firmantes defienden así una vivienda asequible y preparada para el calor sin depender de un mayor consumo energético, y subrayan que los episodios meteorológicos extremos refuerzan la necesidad de incorporar la prevención a la planificación urbana y a la adaptación de los edificios, en lugar de actuar solo ante las emergencias.

El texto ha sido suscrito por la Asociación Nacional de Empresas de Rehabilitación y Reforma (ANERR), la Asociación de Fabricantes Españoles de Lanas Minerales Aislantes (AFELMA), la Asociación de Instaladores de Aislamiento (AISLA), la Asociación Española de Empresas de Sombreado y Control Solar Dinámico (AESSO) y la Asociación Española de Fabricantes de Fachadas Ligeras y Ventanas (ASEFAVE).

Asimismo, lo han firmado la Asociación Nacional de Fabricantes de Materiales Aislantes (ANDIMAT), Climate Strategy, el Consejo General de Administradores de Fincas de España (CGCAFE), el Consejo Superior de Colegios de Arquitectos de España (CSCAE), el Consorcio Passivhaus, ECODES, EOS RenovAcción Profunda, GNE Finance, Green Building Council España (GBCe) y Green Finance Institute España (GFI España).

Completan la lista de firmantes el Observatorio de Arquitectura Saludable, Revo Prosperidad Sostenible y UGT.