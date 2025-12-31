El 2026 empieza con un cambio de tiempo en la mayor parte del país, con lluvias, tormentas y nevadas los primeros días

Archivo - Lluvia y viento - María José López - Europa Press - Archivo

MADRID 31 Dic. (EUROPA PRESS) -

El 2026 comienza con un cambio de tiempo en la mayor parte del país, con las altas presiones retirándose y dando paso a una borrasca atlántica con frentes asociados, según ha informado la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET).

Así, se esperan precipitaciones generalizadas ocasionalmente con tormenta, desde el día 1 de enero en Canarias, y, en el escenario más probable, desde finales del día 2 y sobre todo durante el día 3 en el oeste peninsular. Los mayores acumulados se darán en el Golfo de Cádiz e Islas Canarias.

También se espera durante el día 3 una entrada de aire ártico en el extremo norte donde dejará precipitaciones, que podrán ser de nieve en cotas bajas en zonas de los Pirineos, entorno de la Ibérica norte, cordillera Cantábrica oriental y alto Ebro. Nieblas matinales en zonas del interior más persistentes el día 1 en la meseta Norte.

Las temperaturas por lo general aumentarán, con algunos descensos al final del periodo y se esperan heladas afectando al principio a interiores de la mitad norte y cuadrante sureste, tendiendo a perder extensión e intensidad a lo largo de los días.

En la Península y Baleares predominará el viento de componentes sur y este rolando al final a componente norte. En Canarias vientos moderados, predominando la componente oeste, con intervalos de fuertes y rachas muy fuertes en áreas expuestas y zonas altas de las islas de mayor relieve.

Entre el domingo 4 y el martes 6 de enero hay incertidumbre en la evolución de la borrasca 'Francis'. Se espera que se mueva hacia el este aumentando la inestabilidad en el sur y este peninsular con chubascos que podrían ser localmente fuertes o persistentes en zonas del golfo de Cádiz, Estrecho, Alborán y cabo de la Nao. En zonas próximas a los litorales y del sur peninsular es probable que vayan acompañados con tormenta.

El aire frío ártico seguirá desplazándose hacia el sur dejando nevadas débiles en cotas bajas, pero será su interacción con la masa húmeda aportada por 'Francis' la que pueda ocasionar las mayores acumulaciones en zonas de la Ibérica oriental, este de la meseta sur, sierras de la Comunidad de Valencia y en el entorno de las Béticas sin descartar otras zonas del centro peninsular y de la Ibérica.

La AEMET prevé un descenso generalizado de las temperaturas y, por tanto, las heladas ganarán terreno extendiéndose a todo el territorio, excepto litorales, bajo Guadalquivir y archipiélagos, y se esperan moderadas en amplias zonas del interior de la mitad norte.

El viento soplará de componente norte con intervalos de moderado, más intensos en litorales. En Canarias se esperán intervalos nubosos con precipitaciones débiles y vientos moderados del noroeste rolando a noreste.