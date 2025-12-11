El 28% de las 4.400 especies evaluadas por UICN en el Mediterráneo están afectadas por prácticas agrícolas insostenibles

Archivo - Banco de atún rojo. - WWF - Archivo

MADRID 11 Dic. (EUROPA PRESS) -

El 28% de las especies de las más de 4.400 del Mediterráneo que la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza (UICN) evalúa en su Lista Roja de Especies Amenazadas están afectadas por prácticas agrícolas insostenibles como el monocultivo, el uso excesivo de pesticidas y fertilizantes o el sobrepastoreo.

Además, el 38% de todas las especies amenazadas de la región se consideran amenazadas por estas prácticas, que "provocan la pérdida y degradación de hábitats, afectando a aves, mamíferos, artrópodos, plantas y otros grupos esenciales para el funcionamiento de los ecosistemas".

Estas son las principales conclusiones del informe 'Biodiversidad y agricultura en la región mediterránea: Una perspectiva de conservación de especies', que el Centro de Cooperación del Mediterráneo de la UICN ha presentado este jueves en Madrid.

En total, el 26% de las más de 4.400 especies evaluadas en la región mediterránea están amenazadas de extinción, según la Lista Roja de la UICN en el Mediterráneo. Esta cifra que asciende al 50% en el caso de las especies de agua dulce y al 38% de los Parientes Silvestres de los Cultivos.

El texto, que analiza las amenazas y hábitats adecuados para todas las especies mediterráneas registradas en la base de datos de la Lista Roja de UICN, subraya que el 18% de las especies mediterráneas dependen de los paisajes agrícolas para sobrevivir, especialmente aquellos gestionados de forma tradicional, diversa y en mosaico.

Además, explica que alrededor del 82% de la superficie terrestre de la región mediterránea está dedicada a algún tipo de actividad agraria e identifica el 18% de los hábitats agrícolas como adecuados para el 18% de las especies y el 2% como hábitats de importancia mayor.

Como áreas prioritarias, distingue zonas como el sur de España, Grecia, Turquía y partes del norte de África utilizando por primera vez la métrica de Reducción y Restauración de Amenazas de Especies (STAR - una herramienta global para evaluar los beneficios potenciales de reducir amenazas a especies) por primera vez a escala regional. Allí, considera que las mejoras en las prácticas agrarias podrían reducir drásticamente el riesgo de extinción de especies.

En este marco, insta a gobiernos y actores del sector agroalimentario a integrar objetivos de biodiversidad en sus políticas agrícolas. En la Unión Europea (UE), esto significa reforzar la Política Agraria Común (PAC) y la implementación del Reglamento de Restauración de la Naturaleza; en el norte de África, alinearse con el Marco Mundial de la Biodiversidad de Kunming-Montreal.

El director del Centro de Cooperación del Mediterráneo de UICN, Maher Mahjoub, ha recordado que el Mediterráneo es un punto caliente de biodiversidad y un paisaje modelado durante milenios por la agricultura. "Sin embargo, hoy nos enfrentamos a la urgencia de equilibrar la producción de alimentos con la conservación de la naturaleza. La integración de la biodiversidad en la agricultura no es solo una necesidad ecológica, sino una oportunidad económica y social para las comunidades rurales", ha recalcado.

La publicación se ha dado a conocer en una jornada celebrada en la Escuela Técnica Superior de Ingeniería Agronómica, Alimentaria y de Biosistemas (ETSIAAB) de la Universidad Politécnica de Madrid, organizada por UICN Med junto al Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (MITECO).