Archivo - Dos niños ensayan el Sorteo Extraordinario de la Lotería de Navidad, en el colegio de San Ildefonso, a 11 de diciembre de 2024, en Madrid (España). Los niños de San Ildefonso son muy populares en España dado que llevan más de dos siglos cantando - Carlos Luján - Europa Press - Archivo

MADRID 22 Nov. (EUROPA PRESS) -

Los 32 niños y niñas de la Residencia Internado de San Ildefonso de Madrid que participarán en el Sorteo Extraordinario de la Lotería de Navidad 2026 se preparan entre números y ensayos para poner voz a la suerte, una tarea para la que "todos son voluntarios".

Así lo explica la directora de la institución, Mar Muñoz, en una entrevista concedida a Europa Press, en la que asegura que "ya están definidas las parejas, aunque siempre puede haber cambios de última hora".

Muñoz cuenta que a mediados del mes de octubre se realizó "un casting con los chicos y chicas que viven en la Residencia y que cumplen con los criterios de edad para poder participar en el sorteo". Para participar, los niños deben tener entre de 10 y hasta 14 años, con alguna excepción. Después se hace una prueba de voz, y se seleccionan los que tienen buena dicción y buen ritmo en el canto.

Desde entonces, los 32 niños y niñas, de entre 10 y 14 años, vienen realizando sus ensayos dos días a la semana, entre 20 y 30 minutos, por parejas. Este año participan 15 niños y 17 niñas. Se estrenan 6 y 26 son veteranos.

Las parejas se han asignado teniendo en cuenta su tono de voz y el ritmo que llevan entre ellos al cantar. "También intentamos que haya paridad", subraya la directora de la institución.

Los ensayos se extienden durante dos meses, y se realizan en el salón de actos de la Residencia utilizando tablas y bolas iguales a las que se utilizarán los niños y niñas en el sorteo del próximo 22 de diciembre. "Ensayan el canto y la coreografía del sorteo", detalla Muñoz.

"ES SOLO CUESTIÓN DE PRÁCTICA"

Preguntada sobre qué es lo más difícil de gestionar con los niños, la directora de la institución declara: "Sin ninguna duda, lo más difícil es que los chicos y chicas sepan gestionar sus emociones, la formación técnica es solo cuestión de práctica".

En este contexto, para trabajar esos aspectos técnicos y emocionales con ellos durante la preparación, el equipo docente trata de "trasladarles seguridad y sentido de la responsabilidad por lo que están haciendo, trabajando su autoestima y enseñándoles técnicas para controlar el estrés mediante la relajación".

El "miedo a equivocarse leyendo los números o a no saber controlar los nervios" son las inseguridades más comunes entre los niños que participan, según remarca a Europa Press Mar Muñoz.

El equipo de profesionales que trabaja con los niños en esta actividad está formado este año por cuatro educadores sociales voluntarios, una persona encargada del vestuario y la propia directora como responsable del recurso. "Todos los educadores se encargan de lo mismo. A cada responsable se le asigna un grupo de niños y niñas con los que realizan los ensayos. Y la encargada del vestuario se encarga de que todo esté listo ese día", detalla.

"Ya que la actividad de lotería está incluida en nuestro Plan Educativo Anual, el perfil profesional adecuado es el de los educadores sociales que en la Residencia son los profesionales encargados de la atención integral de las niñas, niños y adolescentes en el ámbito de la vida cotidiana y que desarrollan la acción socio-educativa con los chicos y las chicas", explica Muñoz.

RUTINAS DEL SORTEO Y VIDA EN LA RESIDENCIA

De cara al día del sorteo, Muñoz avanza que el día 21 de diciembre "harán la vida normal" en la Residencia. "Irán a sus respectivos colegios e institutos por la mañana y por la tarde seguirán las rutinas habituales: merienda, paseo, ocio, estudio, duchas, cena y a dormir", señala.

El día 22 se levantarán sobre las 7.00 horas para vestirse con el uniforme y partir en autobús hacia el Teatro Real, donde desayunarán antes de comenzar a realizar los últimos retoques en peinados y accesorios, comenta.

"Cuando termina el sorteo nos dirigimos todos a la Residencia para comer y recoger todas las pertenencias ya que comienzan las vacaciones de Navidad. Cada niño y niña se marcha con sus respectivas familias para disfrutar de unas merecidas vacaciones", afirma la directora.

En la actualidad, la Residencia acoge a 56 menores entre 6 y 14 años. "La Residencia es un Recurso socio-educativo del Ayuntamiento de Madrid para familias que se encuentran en situación de riesgo y/o desprotección leve o moderada", indica.

Según añade Muñoz, estas situaciones están motivadas principalmente por dificultades en la conciliación familiar y laboral, y por la escasez de red de apoyo, por lo que requieren de un apoyo temporal en la crianza de sus hijos".

"Nuestro objetivo principal es normalizar la vida cotidiana de los chicos y chicas que viven en la Residencia, velando por satisfacer sus necesidades básicas (alimentación, higiene, descanso, ocio y tiempo libre, estudio etc.) acompañando a las familias en la crianza de sus hijos e hijas", concluye.