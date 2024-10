El 34% de los europeos menores de 35 años confiaría en la IA para que votara en su nombre, según IE University

European Tech Insights Report 2024 desarrollado por el Center for the Governance of Change (CGC) de IE University

El 34% de los jóvenes europeos menores de 35 años afirma que confiaría en la Inteligencia Artificial para que votara por un candidato en su nombre.

Así lo refleja el European Tech Insights Report 2024 desarrollado por el Center for the Governance of Change (CGC) de IE University. Este informe anual revela las actitudes de la ciudadanía europea ante la tecnología y el impacto de la inteligencia artificial en la sociedad.

Los autores del European Tech Insights Report 2024 han desarrollado dos encuestas, un análisis cuantitivo a la población en general y un estudio cualitativo de la percepción de empleados públicos.

Los investigadores han encuestado a más de 3.000 ciudadanos de diez países europeos (Alemania, España, Estonia, Francia, Italia, Países Bajos, Polonia, Reino Unido, Rumanía y Suecia), con una muestra representativa de la población adulta de cada país. En la encuesta realizada a empleados públicos, Apolitical ha promovido un debate entre los miembros de su red, presentes en más de 100 países.

El informe revela que el 67% de los europeos manifiesta su preocupación ante el riesgo de una posible manipulación de los resultados electorales con herramientas de IA y a los ataques de hackers que puedan alterar los resultados. El miedo a un uso indebido de la IA en las elecciones es mayor en países como Reino Unido (54%) y España (51%).

El estudio desarrollado por el CGC de IE University pone de relieve las actitudes de la ciudadanía respecto a la utilización de la IA en los servicios públicos.

El 79% de los europeos encuestados confía en la IA para facilitar la búsqueda de empleo, mientras que el 77% la considera útil para optimizar la gestión del tráfico en las ciudades.

Sin embargo, ante la posibilidad de que la IA gestione asuntos personales o sensibles desde el punto de vista legal, como la concesión del derecho a prestaciones sociales o la tramitación de la declaración de la renta, los ciudadanos encuestados se muestran más prudentes.

"La inquietud de la ciudadanía por el papel de la IA en el desarrollo de las elecciones es cada vez mayor. Y, si bien aún no hay pruebas evidentes de que haya provocado alteraciones sustanciales de sus resultados, la irrupción de la IA ha aumentado la preocupación por la desinformación y la tecnología deepfake en todo el mundo", señala el director ejecutivo de Center for the Governance of Change de IE University, Carlos Luca de Tena.

Tres de cada cuatro europeos están a favor de que se utilicen tecnologías de IA en operaciones policiales y militares como el reconocimiento facial y los datos biométricos en tareas de vigilancia.

Al 65% de los europeos le parece bien que la IA tramite sus declaraciones de la renta, aunque en el Reino Unido son más reacios (51%). El 31% de los europeos encuestados cree que la IA ya ha influido en sus decisiones de voto.

Una ligera mayoría de los europeos (53,2%) cree que Europa no está invirtiendo lo suficiente en la exploración espacial; y la mayoría de los ciudadanos europeos (53,9%) priorizan la investigación científica y el descubrimiento en el espacio, mientras que una abrumadora mayoría (88,4%) de los funcionarios públicos comparte esta opinión. El 70,2% de los europeos apoya las colaboraciones público-privadas en la carrera espacial.

Los ciudadanos aprueban los esfuerzos del gobierno por utilizar la tecnología para mejorar la prestación de servicios públicos, calificándolos con un promedio de 2,8 sobre 5, mientras que los servidores públicos brindan una calificación ligeramente más alta de 3,2 sobre 5.

Más de un tercio (34,9%) de los ciudadanos europeos y el 31,7% de los funcionarios públicos confiarían en la precisión de las herramientas de IA para resumir el trabajo parlamentario. En la mayoría de los países, existe consenso de que las empresas privadas están mejor preparadas que los gobiernos en términos de ciberseguridad.

El CGC ha desarrollado el European Tech Insights Report 2024 conjuntamente con la organización Apolitical, con el objetivo de analizar la opinión de ciudadanos de diez países europeos así como la percepción de los funcionarios públicos.