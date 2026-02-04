3.500 desalojados, pueblos aislados, cortes de luz y carreteras y trenes suspendidos en Andalucía

El río Guadalquivir presenta una importante crecida de caudal a su paso por Córdoba capital tras haber sido barrida por la borrasca Leonardo. - Madero Cubero - Europa Press

MADRID, 4 Feb. (EUROPA PRESS) -

La borrasca Leonardo ha dejado ya en la Península cortes de luz, carreteras y vías, desalojos, ríos desbordados y clases suspendidas. Andalucía se está llevando hasta el momento la peor y se espera recoger hasta 400 litros por metro cuadrado (l/m2) en sierras de Cádiz y Málaga entre este miércoles y jueves y que las rachas de viento lleguen hasta los 80 Km/h. Trescientos efectivos de la Unidad Militar de Emergencias (UME) están desplazados ya en la comunidad andaluza y el Ejército de Tierra está preparado por si tuviese que intervenir.

Además, una persona ha resultado herida al producirse el desprendimiento de una roca de la montaña que a su paso ha derribado una vivienda, aunque, según ha señalado en rueda de prensa el consejero de la Presidencia, Antonio Sanz, "no reviste gravedad en relación con la vida" de esta persona.

Según ha indicado el Consorcio Provincial de Bomberos, la roca, de gran tamaño, ha terminado a la vez cayendo sobre un vehículo al que ha causado importantes daños.

Unas 3.798 personas están afectadas por cortes en el suministro eléctrico en todas las provincias andaluzas, salvo la de Almería. La situación de los cauces también es preocupante en Andalucía 14 ríos y diez embalses en situación de "nivel rojo" por "riesgo extremo" de desbordamientos, así como ha registrado más de 3.500 desalojos de personas.

Además, 84 carreteras de la red secundaria están intransitables por inundaciones y desprendimientos, la mayoría de ellas en Cádiz, Sevilla y Córdoba. La nieve afecta a otras 64 vías, principalmente en Orense, Granada, Segovia y León.

La comunicación por tren se ha visto afectada y Renfe ha interrumpido la circulación de trenes Cercanías del Núcleo de Sevilla, así como la línea C2 de Málaga, Málaga-Álora y el C-1a Cádiz Las Aletas-Universidad.

Respecto a los de Media Distancia, se han suprimido todos los servicios de Andalucía, excepto Jaén-Madrid y Granada-Almería, así como se han eliminado también los trenes de proximidad de Córdoba entre C.U. Rabanales y Córdoba J.A. Del mismo modo ha ocurrido con los trenes Avant, donde también se han cancelado todos los servicios de Andalucía entre Sevilla-Códoba-Málaga; Sevilla-Córdoba-Granada y Málaga-Granada. Ya en los servicios de Alta Velocidad y Larga Distancia, con respecto al Ave Madrid-Sevilla/Málaga se ha suprimido entre Córdoba y Málaga y entre Córdoba y Sevilla, garantizándose solo el trayecto Madrid-Córdoba.

Grazalema, en la sierra de Cádiz, es uno de los lugares que más preocupan debido a la intensidad de las lluvias que han dejado ya por el momento 278 litros de precipitaciones acumulada. Efectivos de la UME están en la zona para participar tareas de achique de agua en casas y calles de este municipio, cuyo Ayuntamiento se encuentra inundado. Además, la pedanía de Benamahoma, en la que viven unos 400 vecinos, se encuentra incomunicada por carretera.

El municipio gaditano de Jimena de la Frontera (Cádiz) se ha quedado también incomunicado por carretera debido a la crecida de los ríos Hozgarganta y Guadiaro, lo que ha provocado que se hayan desalojado a unos 40 vecinos que viven en zonas inundables.

San Martín del Tesorillo también permanece totalmente incomunicada por la rápida crecida del río Hozgarganta a su paso por este municipio de la comarca gaditana del Campo de Gibraltar, por la inundación de sus vías de acceso.

En Granada, la borrasca ya ha provocado inundaciones en varios municipios de la provincia como Montillana, Campo Téjar, Huétor Santillán, Beas de Granada, en la venta de Santa Bárbara en Loja y en Benalúa de las Villas, donde varias personas han quedado atrapadas dentro de sus viviendas y otras han tenido que ser rescatadas del interior de sus vehículos. Además, medio centenar de vecinos de Santa Bárbara han sido desalojados este miércoles de sus viviendas por el desbordamiento del arroyo Neblín.

El desembalse de la presa de Quéntar unido a las intensas lluvias han provocado el desbordamiento del río Aguas Blancas dejando a la localidad de Quéntar prácticamente incomunicada y dificulta también el acceso a Pinos Genil, donde el agua fluye con fuerza en el cruce entre ambos municipios.

En Deifontes, en la comarca granadina de los Montes, ante el aumento del caudal del río Cubillas a su paso por el municipio se ha procedido al desalojo de un hotel rural y el traslado de alrededor de una veintena de familias a casas de familiares.

Y, unas 170 personas están aisladas en tres pedanías de Cúllar, en la comarca de Baza, en el norte de la provincia de Granada, a causa de los efectos del temporal de lluvia.

En Málaga, Cortes de la Frontera ha quedado incomunicada por carretera y el municipio de Almargen "absolutamente anegado".

En Jimera del Líbar también han sido desalojados una veintena de personas que viven cerca del cauce del río y en Bobadilla Estación, en Antequera se está evaluando también la posibilidad de hacer desalojos preventivos.

Asimismo, en Marbella se ha tenido que rescatar a tres personas que iban en un vehículo y que "de manera imprudente" se saltaron el balizado y la valla que impedía el acceso y el cruce al río Verde. El coche fue descubierto por Protección Civil y supuso, según los Bomberos, "un rescate de alto riesgo", ya que el caudal era muy intenso, al estar desaguando el pantano de la Concepción.

La situación es también complicada en Huelva, donde ha sido necesario cortar la HU-3101 que une Huelva con la N-431 (La Ribera) como medida de precaución ante la crecida de la marea y ante la crecida del río Odiel.

MADRID, EXTREMADURA, CyL y C-LM

En Madrid la situación no es tan crítica, aunque La Conferencia Hidrográfica del Tajo (CHT) ha activado el nivel rojo por riesgo de desbordamiento del río Jarama en el tramo entre las localidades de Mejorada del Campo y San Fernando de Henares, y también a su paso por el municipio de Titulcia.

Así lo ha informado la Delegación del Gobierno en Madrid en su perfil oficial en redes sociales, donde apunta a que hay "niveles elevados" de riesgo en otros puntos de la propia cuenca del Jarama.

Sin embargo, la Confederación Hidrográfica del Duero ha rebajado a 15 los avisos hidrológicos activos en la jornada de este miércoles, de los que dos se mantienen en rojo y afectan al río Valderaduey a su paso por Villárdiga (Zamora) y al Huebra a su paso por Puente Resbala (Salamanca).

Por su parte, la Junta de Extremadura ha activado este miércoles la situación operativa 1 del Plan Especial de Protección Civil de Riesgo de Inundaciones para la Comunidad Autónoma (Inuncaex), en la provincia de Cáceres y en Badajoz capital.

Asimismo, ocho estaciones de aforo superan el umbral de aviso hidrológico rojo en la cuenca del Guadiana. Se trata de la estación de aforo CR2-08 Zújar en Guadamatilla (río Zújar; término municipal de El Viso); la CR2-09 Guadálmez en Guadálmez (río Guadálmez, término municipal de Guadálmez); la CR2-33 Aljucén en Aljucén (río Aljucén, término municipal de Aljucén); la CR2-35 Lácara a ab. Canchales (rivera del Lácara, en La Garrovilla); y la CR2-40 Lorianilla en Montijo (arroyo de Lorianilla, en Pueblonuevo del Guadiana).

En Castilla-La Mancha las rutas escolares se han visto afectadas y se han tenido que suspender 26 rutas en las provincias de Cuenca y Guadalajara con 259 alumnos afectados.