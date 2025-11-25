El 40% de mujeres LTBI+ ha sufrido algún tipo de violencia por LGTBIfobia en el último año, según FELGTBI+

Archivo - Decenas de personas durante la manifestación organizada por la Comisión 8M con motivo del 25N y bajo el lema "Juntas, el miedo cambia de bando", desde Atocha hasta la calle Alcalá, a 25 de noviembre de 2024, en Madrid (España). - Alejandro Martínez Vélez - Europa Press - Archivo

MADRID, 25 Nov. (EUROPA PRESS) -

El 40% de las mujeres LTBI+ ha sufrido algún tipo de violencia por LGTBIfobia en el último año, según datos del informe 'Estado LGTBI+ 2025', elaborado por la Federación Estatal LGTBI+ y la agencia de investigación 40db.

En el marco del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, que se celebra cada 25 de noviembre, la federación ha revelado algunos datos del informe. Así, un 13,8% de estas mujeres ha sufrido violencia física o verbal; un 14,8% acoso y un 24,2% discriminación. Asimismo, en el 26,8% de los casos se produjo en la calle; el 17,6% en centros de enseñanza; el 14,4% en lugares de ocio y el 13,1% en el transporte público.

Por ello, la federación ha señalado que este 25 de noviembre "saldrán a las calles" para visibilizar que la violencia machista se cruza con otras formas de discriminación y que la defensa de los derechos requiere acción colectiva.

En este sentido, ha reclamado la aprobación "urgente" de un Pacto de Estado contra los discursos de odio hacia grupos en situación de vulnerabilidad, para erradicar los mensajes que fomentan la violencia contra miles de mujeres de manera constante y diaria.

Al respecto, la presidenta de la Federación, Paula Iglesias, ha señalado que las mujeres LTBI+ están expuestas a una "doble discriminación, por ser mujeres y por formar parte del colectivo LGTBI+". "Esta vulnerabilidad se multiplica cuando se cruza con otras interseccionalidades. Los discursos de odio, presentes en redes sociales y en la esfera pública, alimentan un clima de violencia que se traduce en agresiones y discriminación en las calles, en los centros de trabajo y en las escuelas", ha añadido.

Asimismo, Iglesias ha manifestado que se trata de "estrategias organizadas que buscan señalar a las mujeres LTBI+ como 'la otredad' para obtener rédito político". "Las mujeres lesbianas somos etiquetadas como degeneradas, las mujeres bisexuales hipersexualizadas, y las mujeres trans presentadas como una amenaza. Otras identidades dentro del colectivo, como las mujeres intersexuales o las que forman parte del espectro asexual, permanecen invisibilizadas. Todos estos discursos deshumanizan para legitimar el rechazo", ha denunciado.

Por su parte, la vocal de feminismos de la federación, Cristina Álvarez, ha indicado que los discursos de odio les ponen "en el punto de mira por múltiples razones". "Por ser mujeres, migrantes, racializadas,gitanas, gordas, con cuerpos no normativos, tener discapacidad, por vivir con vih o formar familias diversas, además de por ser LTBI+. Este señalamiento debe parar, porque detrás de cada caso hay vidas reales que sufren a diario", ha concluido.