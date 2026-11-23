Archivo - Ambiente en las calles de Madrid, durante la manifestación estatal del Orgullo LGTBI+ 2026, a 4 de julio de 2026, en Madrid (España). - Matias Chiofalo - Europa Press - Archivo

MADRID, 23 Nov. (EUROPA PRESS) -

El 40,1% de las personas LGTBI+ en España ha experimentado a lo largo de su vida alguna manifestación de autolesión o conducta suicida atribuida a circunstancias vinculadas a la LGTBIfobia, un porcentaje que se dispara hasta el 68,6% entre quienes han sufrido acoso, discriminación o agresiones en el último año.

Así se desprende del informe Estado socioeconómico: Estado LGTBI+ 2026, elaborado por la Federación Estatal de Lesbianas, Gais, Trans, Bisexuales, Intersexuales y más (FELGTBI+) junto con la Universidad de Valencia.

El estudio parte de una encuesta realizada por 40dB entre el 29 de enero y el 11 de febrero de 2026 a una muestra de 800 personas LGTBI+ residentes en España mayores de 18 años y se complementa con los datos del Estudio 3568 del Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS) de junio de 2026, basado en 5.005 entrevistas.

La investigación incorpora el análisis de la salud emocional y la conducta suicida desde el denominado "modelo del estrés de las minorías". Según concluye el documento, el sufrimiento psicológico no deriva de la orientación o identidad en sí mismas, sino de las condiciones sociales hostiles y la violencia sufrida.

IDEAS DE MUERTE Y AUTOLESIÓN

En el conjunto de la muestra, las manifestaciones más frecuentes a lo largo de la vida son las ideas y deseos de muerte (20,2%), los deseos de autolesión (14,9%) y la ideación suicida (14%), mientras que un 10,6% se ha autolesionado de forma deliberada, un 10,4% ha llegado a planificar cómo quitarse la vida y un 8% ha realizado al menos un intento de suicidio.

Por grupos, las tasas globales más elevadas se concentran en los hombres trans (71,4%) y las mujeres trans (67%). En concreto, los hombres trans registran los porcentajes más altos en ideación (26,7%), planificación (20%) e intentos de suicidio (13,3%), mientras que las mujeres trans lideran los índices de autolesión deliberada (33,3%) y deseos de autolesión (22,2%).

Asimismo, la prevalencia resulta especialmente elevada entre las personas asexuales (49%), los jóvenes de 18 a 24 años (47,8%) y quienes proceden de familias ubicadas en el extremo ideológico más conservador (entre el 53,1% y el 57,7%). Por sexo, las mujeres cis del colectivo presentan una incidencia global superior a la de los hombres cis (41,4% frente a 37,8%, con un 21,6% de ideas y deseos de muerte).

Con respecto al sexilio, es decir, la expulsión forzada del lugar de origen a causa de la LGTBIfobia, el 10,3% de la población LGTBI+ ha tenido que cambiar de municipio, provincia o país por rechazo o falta de libertad respecto a su orientación, identidad o características sexuales, porcentaje al que se suma un 17,7% que desearía hacerlo.

En este sentido, la presidenta de la FELGTBI+, Paula Iglesias, ha reclamado "políticas públicas que integren la verdadera situación del colectivo LGTBI+ y reviertan esta situación de vulnerabilidad".

"Para construir una igualdad real es necesaria la acción de todas las administraciones públicas y, por eso, el próximo 29N no podemos dejar la igualdad en manos de quienes la niegan", ha señalado en referencia a las elecciones generales del 29 de noviembre.

De la misma manera, el estudio revela que el 60,2% de las personas LGTBI+ en privación material severa (que afecta al 33,2% del colectivo) cuenta con un puesto de trabajo activo.

En esta línea, los hogares del colectivo concentran sus ingresos netos mensuales en rentas medias-bajas, con el tramo predominante situado entre los 1.001 y los 1.668 euros (20,4%), mientras que los hogares por debajo del umbral de pobreza (menos de 1.000 euros) repuntan del 11,50% en 2025 al 12,73% en 2026.

En el caso de las mujeres, estas concentran el 59,1% de los casos de privación severa, siendo las personas trans (56,52%), las mujeres lesbianas (54,69%) y las bisexuales (51,51%) quienes presentan mayor proporción de hogares por debajo de los 2.000 euros mensuales.

En el ámbito laboral, pese a registrar una tasa de actividad del 80,37% (frente al 58,86% general) y un paro global del 10,42%, el desempleo escala al 25% entre los hombres trans y las personas de 55 a 64 años (llegando a superar la tasa de paro a la de empleo entre los 60 y 65 años).

Además, la baja intensidad laboral alcanza al 21,9% del colectivo, disparándose al 59,1% en minorías racializadas y al 53,7% en personas sexiliadas.

IGLESIAS AVISA: "LAS LEYES NO BASTAN SI NO SE CUMPLEN"

Finalmente, la presidenta de la Federación, ha recordado que "España cuenta con uno de los marcos legislativos en favor de derechos LGTBI+ más avanzados del mundo", pero ha advertido de que "las leyes no bastan si no se desarrollan y se cumplen".

"Para avanzar hacia esa igualdad, ahora más que nunca, necesitamos seguir dando pasos adelante para mejorar las condiciones de vida de todas las personas y evitar cualquier retroceso. El 29N demostraremos que lo conseguido se defiende también en las urnas", ha concluido Iglesias.