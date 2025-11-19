Un 47% de los internautas que tienen TV de pago consumieron contenido en sus vacaciones en el extranjero, según AIMC

MADRID 19 Nov. (EUROPA PRESS) -

Un 47% de los internautas que tienen contratados servicios de televisión de pago consumieron sus contenidos durante sus vacacionales de verano en el extranjero, frente al 55% de quienes se viajaron por España, según una nueva edición del estudio 'El consumo de medios en vacaciones' de laa Asociación para la Investigación de Medios de Comunicación (AIMC).

La investigación, publicada este miércoles, indica que el 91% de los usuarios de plataformas consumieron su contenido durante los días que permanecieron en el domicilio habitual. También refleja que el 18% de los encuestados descargó audio y un 7% vídeo para reproducirlo después 'offline'.

Respecto al uso de las redes sociales, un 97% de quienes viajaron por España accedió durante su viaje, frente a un 87% que las utilizó durante su viaje al extranjero y un 85% durante los días pasados en su domicilio. Mientras se está de vacaciones, fuera del hogar, el tiempo dedicado a las redes sociales es menor al habitual, no así durante la estancia en el domicilio que es ligeramente mayor.

En cuanto a la conectividad a Internet, el 99% de los viajeros al extranjero se conectó durante algún momento de su viaje; un 98% de los que han salido de vacaciones por España, aunque el 72% de ellos admite hacer un consumo menor que el resto del año y el 9% indica realizar un consumo mayor. Cuando no se está de viaje por vacaciones, el 99% sigue conectado, con un consumo ligeramente inferior al habitual.

Según los resultados del estudio, los diarios vuelven a ser el medio más consumido durante sus viajes al extranjero, ya que un 48% de los que viajaron al extranjero accedió a un diario español a través de internet.

Durante las vacaciones, los medios impresos se consumieron ya casi exclusivamente en digital: Diarios (81%), revistas (55%), suplementos (60%). En cambio, radio (53%) y televisión (50%) siguen dependiendo del formato tradicional, incluso en verano.

Finalmente, en el extranjero, el 99% se conectó con un dispositivo móvil: 88% mediante smartphone, 17% por tableta, 11% por portátil. En sus vacaciones por España, el 99% se conectó con un dispositivo móvil: 98% mediante smartphone, 21% por tableta, 21% por portátil.