El 52,1% de los españoles ve RTVE y un 36% sus informativos, según la CNMC

MADRID 7 Nov. (EUROPA PRESS) -

El 52,1% de los españoles es espectador habitual de los canales de RTVE (La 1, La 2, Canal 24 horas, Teledeporte y Clan) y un 36% sigue sus informativos con frecuencia, según el Panel de Hogares de la CNMC sobre la percepción de RTVE en el segundo trimestre de 2025.

Según ha informado la CNMC, los mayores de 65 años volvieron a ser los más fieles a RTVE, ya que el 68% de ellos vio alguna de sus cadenas con frecuencia. Les siguieron los grupos de 50 a 64 años (60,6%) y de 35 a 49 años (48,6%).

Asimismo, el 35,5% de los menores de entre 10 y 15 años vieron habitualmente algún canal de RTVE, 8,6 puntos menos que en el mismo trimestre del año pasado. Entre los jóvenes de 16 a 24 años, la cifra bajó 7,1 puntos, hasta el 29,3%; y el grupo de 25 a 34 años se mantuvo estable, con una cuota del 42,2% de espectadores.

La mitad de los españoles mayores de 65 años vio habitualmente sus informativos. En el extremo opuesto, el 16,8% de los jóvenes de entre 10 y 15 años siguieron este tipo de programas de la televisión pública.

Sobre la percepción de objetividad de los informativos, uno de cada tres españoles no se posicionó --ni de acuerdo ni en desacuerdo-- ante la afirmación de que 'la información ofrecida por RTVE fue objetiva'. El 27,5% se mostró bastante o muy de acuerdo con esa afirmación, mientras que el 25,2% opinó lo contrario.

Entre los espectadores habituales de estos informativos, la valoración de los contenidos como objetivos se mantuvo estable, en torno al 56,2%.

Respecto a la programación infantil del canal Clan, el 37,3% de los hogares con menores (o que cuidan de ellos habitualmente) opinó que fue variada y de calidad, mientras que uno de cada diez hogares mostró desacuerdo con esta afirmación.

Finalmente, entre los que consideraron que la programación de Clan no fue variada ni de calidad, las principales razones fueron la falta de contenidos educativos y culturales (48,1%) y la escasa calidad general de la programación (45%).