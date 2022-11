El 70% de monoparentales, con un solo hijo, quedarán "desprotegidas" en la Ley de Familias, advierten madres solteras

MADRID, 25 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Federación de Asociaciones de Madres Solteras (FAMS) y la Asociación Madres Solteras por Elección (MSPE) han advertido de que el 70% de las familias monoparentales pueden quedar "desprotegidas" en la Ley de Familias, ya que esta equipara a las numerosas solo a las monoparentales con dos o más hijos.

Así, aunque consideran que con la ley impulsada por el Ministerio de Derechos Sociales, "se corrige una discriminación de hace 14 años", lamentan que la nueva norma "no establezca un marco protector para todas las familias monoparentales". No obstante, precisan que esperarán a conocer el texto completo de la ley, que se aprobará el próximo martes en el Consejo de Ministros.

"No conocemos el texto todavía pero lo que dicen las noticias no nos gusta demasiado porque solo se habla de reconocimiento de familias numerosas a las monoparentales con 2 hijos, pero esto es una corrección de una discriminación que viene desde 2008 --cuando las viudas con dos hijos pasaron a ser consideradas familias numerosas pero no las monoparentales--. Nos alegramos de que esto se corrija pero, ¿qué ocurre con el 70% de familias monoparentales que tienen una criatura a su cargo? Quedan completamente desprotegidas", ha valorado la presidenta de la Federación de Asociaciones de Madres Solteras, Carmen Flores, en declaraciones a Europa Press.

Por ello, aunque celebran que se haya "desbloqueado" la ley, las asociaciones de madres solteras advierten de que el marco de protección que incluye para sus familias es "totalmente insuficiente".

En este sentido, también lamentan que el permiso de 5 días para cuidado de convivientes, anunciado en la Ley de Familias, no se duplique para las familias monoparentales.

"Esta ley que viene en teoría a solucionar, a igualar derechos entre los distintos modelos de familia en la sociedad, sale discriminando a nuestros niños y niñas", ha criticado la presidenta de la Asociación Madres Solteras por Elección, Miriam Tormo, en declaraciones a Europa Press.

Las asociaciones avisan de que las familias monoparentales parten de base de una situación de "desigualdad" en el ámbito laboral, fiscal, de ayudas, algo que se añade a la "dificultad de criar a un hijo en solitario" porque hay "una única fuente de ingresos en el hogar".

Según recuerda Tormo, el 54% de hogares monoparentales en España se encuentran en riesgo de pobreza o de exclusión social, una cifra que "duplica a las familias biparentales" y que ha aumentado cinco puntos respecto al año anterior. Por ello, esperaban que la ley estableciese un marco que las protegiese de caer en la pobreza.

"Es inaudito que con estos datos de pobreza, la única medida de calado sea corregir una discriminación que se arrastra desde hace 14 años", ha abundado la presidenta de MSPE. En todo caso, las asociaciones de madres solteras no se rinden y esperan poder mejorar el texto de la ley durante su tramitación parlamentaria.

LAS NUMEROSAS DENUNCIAN CARGA IDEOLÓGICA

Por su parte, la Federación Española de Familias Numerosas (FEFN) ha criticado que la Ley de Familias tiene "una gran carga ideológica" y ha reprochado que el Gobierno "se pierde en debates ideológicos en lugar de dedicarse a hacer cosas importantes para las familias y para la sociedad".

Así, a falta de conocer el texto completo de la ley, la FEFN espera que la nueva norma atienda las demandas que han hecho las numerosas, "familias que tienen más hijos que la media y que deben ser apoyadas en justa compensación por la contribución que hacen a la sociedad".

En este sentido, la FEFN ha precisado que muchas de ellas son también "familias de un solo progenitor o en las que hay algún inmigrante, personas con discapacidad, que han vivido fuera, formadas por parejas con hijos de uniones anteriores, partos múltiples, etcétera".

Por ello, considera "absurda la clasificación en 16 tipos de familia" que recoge la ley, según ha avanzado este viernes el diario ABC. "Nos parece mal que la ley ya comience diciendo que no existe la familia, sino las familias y lo justifique en ese catálogo de situaciones que rozan lo absurdo, como incluir como tipo de familia la retornada, la intercultural, la transnacional o la biparental", ha valorado el presidente de la FEFN, José Manuel Trigo.

A su juicio, ser inmigrante, joven, madre soltera, tener hijos de parto múltiple o haber vivido un año fuera del país son situaciones que están ya "reconocidas y protegidas jurídica y socialmente" cuando corresponde pero "no son un tipo de familia".

La FEFN también considera "increíble que, por lo que ha trascendido, en una ley de familias apenas se mencione la palabra natalidad cuando se arrastra una caída grave en el número de nacimientos".