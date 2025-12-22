70.048, segundo premio del Sorteo de Navidad 2025 se vende en Madrid y viaja a Vigo y toda España con Bimba y Lola

Empleados de la administración situada en la calle del Barquillo 10, celebran que han vendido el número 70048 correspondiente al Segundo Premio del Sorteo Extraordinario de la Lotería de Navidad 2025, a 22 de diciembre de 2025, en Madrid (España). - Gustavo Valiente - Europa Press

MADRID, 22 Dic. (EUROPA PRESS) -

El número 70.048, agraciado con el segundo premio del Sorteo Extraordinario de Lotería de Navidad y dotado con 1.250.000 euros a la serie, se ha vendido de forma íntegra en la administración de la calle Barquillo de Madrid, repartiendo un total de 247,5 millones de euros en 198 series.

El número fue cantado a las 09.21 horas horas en el sexto alambre de la primera tabla. Así, Madrid ha sido la primera en descorchar el champán este Sorteo en una administración "de toda la vida del barrio". No era la primera celebración para Raquel, otra de las loteras de esta administración, que celebra este lunes su 68 cumpleaños y se jubila este mes.

En cualquier caso, la mayor parte de este segundo premio se ha vendido online, parte para los trabajadores de una empresa de Vigo, lugar de nacimiento de Raquel, que también sabe con certeza que ha vendido tres décimos del premio a un señor y una señora de la zona. En Vigo, los trabajadores de la sede central de Bimba y Lola, ubicada en ciudad gallega, han sido agraciados con el segundo premio pues el número 70.048 era el que jugaba la empresa.

"Nunca me sentí tan famosa", ha subrayado Raquel con emoción tras 14 años trabajando en la administración, y sujetando con una mano su segunda botella de cava y con la otra un roscón de Reyes que ha repartido entre periodistas y el resto de loteros.

La administración de la calle Barquillo se encuentra entre Gran Vía, el barrio de Chueca y la Plaza de Cibeles, y es una de las más transitadas de esta Navidad, aunque uno de sus loteros, Nacho, ha reivindicado en declaraciones a los medios que es "una administración de toda la vida del barrio".

"Los nietos vienen a comprar lotería con los abonos de los abuelos", ha destacado con ilusión y rodeado de decenas de cámaras. Sin embargo, ha reconocido que en la administración se vendieron como mucho 50 décimos, y el resto fue online.

Y online ha viajado hasta Vigo, al comprarlo la empresa Bimba y Lola, donde cundía la alegría entre los trabajadores de su sede central. La firma propuso ese número a sus trabajadores de oficinas y tiendas de toda España para jugar esta Navidad, repartido en participaciones de 5 euros.

Así, los empleados tenían que comprarlo a través de la aplicación oficial de Loterías. Los que lo han hecho, la gran mayoría, han ganado al menos 31.250 euros por papeleta.

Esta mañana, la sede central de la empresa ha acogida una gran fiesta, con decenas de trabajadores que han salido a celebrarlo con la prensa. Champán, gritos y sobre todo mucha alegría inundaron las instalaciones de la Avenida de Madrid de Vigo.

Las trabajadoras han comentado que cuando salió el premio, poco después de las 09.30 horas, comenzó a escucharse un murmullo en las oficinas, que poco a poco fue creciendo. "Parecía que a alguien le había tocado la lotería, pero no me imaginaba que fuese a toda la empresa", subrayaba una de las empleadas.

"Cuando lo dijeron pensé que era broma y lo primero que hice fue ir a buscar en el correo el comprobante para cerciorarme de que realmente lo había comprado", indicaba otra trabajadora de Bimba y Lola.

Algunas se acordaban de aquellos compañeros que en esta ocasión no habían comprado el número, pero "son los que menos" ya que "la mayoría" lo tienen. Muchas indicaban que este dinero les ayudará para realizar un viaje "enorme" o servirá para "cambiar de coche".

Se da la casualidad de que una de las becarias de la firma estaba este lunes de cumpleaños, por lo que no podía tener un mejor "regalo". Además, ella ha reconocido, emocionada, que era la primera vez que jugaba a la lotería.

Bimba y Lola dispone de unos 1.000 empleados en sus tiendas y cerca de 450 en sus oficinas, por lo que la suerte ha sido repartida por todo el país.

Precisamente en una de las tiendas de Bimba y Lola de Santiago, las trabajadoras eran todo sonrisas. La encargada del establecimiento ha asegurado que todas sus compañeras han comprado el número ganador del segundo premio de la Lotería de Navidad, el 70.048.

"Al final es eso: somos gente trabajadora y todo el mundo tiene hipotecas, tiene cosas que pagar, hijos y demás...", ha celebrado la encargada, quien también ha adelantado que el dinero servirá para "tapar agujeros, como las hipotecas o cambiar el coche". "La verdad es que estamos muy felices y hoy vamos a trabajar con otra alegría", ha concluido.

A pesar de que la suerte ha querido pasar de largo en La Rioja en la lotería de Navidad de este 22 de diciembre, sí que se ha dejado sentir entre algunos los empleados de la capital de la firma Bimba y Lola, situada en la calle San Antón de Logroño. "Todavía no me lo creo. De momento tengo que asumirlo", ha admitido uno de los empleados, agraciado con el segundo premio.

Con alegría contenida y siguiendo con su trabajo con normalidad para atender a todos sus clientes -muchos de los que se han acercado este lunes a la tienda ni siquiera sabían que les había tocado- la sonrisa y miradas cómplices entre los empleados se hacían visibles entre ellos. Poco se ha podido esconder sobre las 13,00 horas, cuando un aluvión de medios de comunicación se han acercado hasta la propia tienda para preguntar por los premiados.

Rubén Álvarez -que el próximo 23 de enero de 2026 hará un año en la empresa- ha querido mostrar su alegría tras comprobar que había sido agraciado con un décimo.

Emocionado ha explicado que ha sido él mismo quien se ha dado cuenta de que llevaba el segundo premio. "He dado la noticia al grupo, aunque al principio no se lo creían. He puesto el sorteo en directo en el móvil y justo cuando ha salido el segundo premio he mirado los números que tenía yo para comprobarlos. He visto que acababa en 48 y ya me ha dado alegría pero después he vuelto a mirarlo y he dicho pero ¡si es el mismo número!", ha comentado.

Al principio, recuerda, no se lo podía creer. "He vuelto a mirar el correo donde tengo guardado el décimo, porque no lo tengo físicamente, he vuelto a la web, he llamado a mi hermano, a mi encargado, a mi compañera... para preguntarles sí esto estaba pasando de verdad...", ha rememorado.

"NO SE SI ME DARÁ PARA UN PISO"

Aunque todos están "muy contentos, de los siete empleados, no todos llevaban décimos o participaciones. A nivel personal, Álvarez de momento reconoce que lo que le toca ahora es "creérselo". "No sé si me dará para un piso porque tal y como están de las cosas... pero seguramente lo dedicaré al hogar. Eso sí, todavía tengo que asumirlo", ha aventurado sobre el destino del importe.

Con Bimba y Lola este segundo premio también ha llegado al País Vasco, según han confirmado a Europa Press responsables de las tiendas en Euskadi, donde la compañía cuenta con cuatro tiendas y 30 empleadas que han recibido con satisfacción este premio, aunque alguna de las trabajadoras, por desgracia, no llegó a adquirirlo.

En Gipúzcoa, esta marca tiene dos locales, uno en Garbera, con ocho empleadas, y otro en San Sebastián con seis, tienda en la que se han repartido alrededor de 600.000 euros y en la que reconocían que no se lo creían y que, a pesar de su suerte, seguían trabajando.

En Álava, cuentan con una tienda en Vitoria, con cinco trabajadoras, y un espacio en El Corte Inglés con dos empleadas. Según han explicado a Europa Press, a las siete, que jugaban cada una de ellas una participación de 10 euros del segundo premio, les ha tocado 437.500 euros y han reconocido que "no se lo esperaban".