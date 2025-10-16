El 73% de jóvenes no cree que los políticos vayan a implementar los acuerdos internacionales medioambientales, según SM

MADRID, 16 Oct. (EUROPA PRESS) -

El 73% de los jóvenes entre 15 y 29 años opina que los políticos no tienen intención de implementar los acuerdos a los que se llega en las cumbres mundiales. Además, alrededor del 25% manifiesta haber votado o votar a partidos ecologistas. Estas son algunas de las conclusiones a las que el estudio 'Jóvenes y Medioambiente' de la Fundación SM, que impulsa una certificación pionera que tiene como objetivo reconocer a los colegios comprometidos con la sostenibilidad y la responsabilidad social.

En líneas generales, más del 60% de los jóvenes se muestra preocupado por los temas medioambientales y el 82% de los jóvenes demanda más formación en centros educativos sobre temas ambientales de cambio climático, contaminación y consumo. De acuerdo con los datos de la investigación, hecha a partir de entrevistas a 1.500 jóvenes de esa franja de edad residentes en España, casi la mitad (48%) ha participado en actividades para conservar la naturaleza y cuatro de cada diez (40%) han tomado parte en proyectos de aprendizaje-servicio y actos comunitarios de concienciación sobre el medioambiente.

Además, en torno al 30% se ha unido a huelgas o manifestaciones en favor de este tema y alrededor del 40% asegura que lo hará en el futuro. Más allá de ello, los jóvenes (el 72%) piensa que la protección del medioambiente debe ser una prioridad, incluso si eso significa un descenso en el nivel de vida. Por esta parte, más de la mitad (el 64%) recurre a las redes sociales para informarse de cuestiones relacionados con el medioambiente.

Aunque se muestran muy intranquilos por el calentamiento global (un 86,2%) y por la contaminación atmosférica y del agua (un 85,2%), sólo el 37,2% asegura tener conocimientos a fondo del primero y sólo el 27,5% lo dice con respecto al segundo. Por ello, la Fundación FUHEM, la Fundación SM y la Universidad de Cantabria han impulsado una certificación pionera para que los centros educativos que apuestan por integrar la sostenibilidad, la justicia social y la participación democrática "sean distinguidos con un reconocimiento acreditado de visibilidad pública".

Para lograr este reconocimiento, becado y de carácter gratuito, los centros escolares interesados podrán acreditarse a través de un cuestionario 'online' creado por expertos para que puedan hacer un autodiagnóstico, participando en un encuentro con otros centros escolares y proponiendo un plan de mejora que contará con el seguimiento y asesoramiento de especialistas en la materia. Se puede encontrar más información en este enlace: https://www.fuhem.es/sello-centro-ecosocial/?srsltid=AfmBOopulzsEBANSqSpZfVCotQQzk3feEa42vPn2UBajEroV0AwLDUw4

En total, Fundación SM dice que 20 centros escolares en España han manifestado ya su interés y podrían optar a obtener esta certificación: cuatro en Andalucía, cuatro en Cataluña, cinco en Madrid, uno en La Rioja, uno en Castilla y León, dos en la Comunidad Valenciana, uno en Cantabria y dos en el País Vasco.