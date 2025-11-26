El 87% de las noticias sobre migración que circulan por las redes sociales son falsas, según un estudio

Archivo - Dos personas usan el teléfono móvil, - David Zorrakino - Europa Press - Archivo

MADRID, 26 Nov. (EUROPA PRESS) -

El 87% de las noticias sobre migración que circula en redes son falsas, "alimentando discursos de odio y desinformación", según el Informe España 2025 presentado este miércoles por la Cátedra José María Martín Patino de la Cultura del Encuentro de la Universidad Pontificia Comillas, con el apoyo y la colaboración de la Fundación Ramón Areces.

El estudio es un análisis exhaustivo que radiografía las transformaciones sociales, económicas y culturales más relevantes del país en los últimos 40 años.

Los autores alertan sobre la crisis demográfica que amenaza el futuro europeo: la edad media en Europa es de 44,5 años y los mayores de 65 ya son el 21,3%. Además, la dependencia alcanza el 33,4%, lo que tensiona el Estado del bienestar.

De esa forma, el informe reclama integración efectiva, recursos suficientes y gobernanza inclusiva, advirtiendo que en 2100 habrá un trabajador activo por cada 1,2 jubilados, poniendo en riesgo la cohesión social y la legitimidad democrática.

Por otro lado, refleja que la edad media de emancipación de los españoles alcanza los 30,4 años, frente a los 26,3 años de la media europea, y el coste del alquiler de un piso completo supone el 92% del salario joven.

La propiedad entre menores de 35 años cae del 58% en 2017 al 27% en 2024, mientras el 80% de los jóvenes en alquiler desearía poder comprar vivienda.

En relación con este asunto, el informe analiza un segundo asunto económico: el del turismo y su relación con la sostenibilidad, ya que enfrenta críticas por su impacto en la vivienda y el medio ambiente. El informe advierte sobre la insostenibilidad del modelo actual, el auge de la vivienda turística y la conflictividad social en destinos saturados. Por esa razon propone avanzar hacia un turismo responsable que priorice la convivencia y la redistribución de beneficios.

El tercer tema de corte económico es el de la desigualdad de las herencias y la concentración de riqueza. El 10% más rico concentra el 56,6% de la riqueza, mientras las herencias equivalen al 10% del PIB.

La renta mediana de los hogares menores de 35 años ha caído un 21,7% en dos décadas, frente al incremento del 35% en los mayores de 75 años. El desempleo juvenil con estudios superiores alcanza el 6,9%, una de las cifras más altas de la Unión Europea.

Otro de los asuntos que aborda el Informe España 2025 es el del proceso de secularización de la sociedad española. El porcentaje de personas que se declaran sin religión se ha triplicado en dos décadas: del 13,2% en el año 2000 al 40% en 2024, alcanzando el 60% entre los jóvenes.

Los católicos practicantes se estabilizan en torno al 15-20%, mientras los matrimonios religiosos se desploman: del 76% en el año 2000 al 19% en 2022.

Paralelamente, el estudio señala que crece el pluralismo religioso: las minorías suman ya el 10% de la población, con 2,2 millones de musulmanes y 1,5 millones de protestantes y ortodoxos.