Aagesen defiende la prórroga a Almaraz y avisa: "No establece ningún precedente para el resto de centrales nucleares"

La vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo y Economía Social, Yolanda Díaz (i), y la vicepresidenta tercera del Gobierno y ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, Sara Aagesen (d), a 9 de septiembre de 2026, en Madrid (España). - Eduardo Parra - Europa Press

MADRID 9 Sep. (EUROPA PRESS) -

La vicepresidenta tercera y ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, Sara Aagesen, ha defendido la prórroga a la vida útil de la central nuclear de Almaraz (Extremadura) "por la coyuntura energética de los mercados internacionales". Además, ha recalcado que esta decisión no establece "ningún precedente" para el resto de las centrales españolas, ya que el calendario de cierre se mantiene.

"No parece ningún precedente, no altera el resto del calendario. El horizonte de cierre definitivo permanece en el año 2035. No modifica la política energética", ha recalcado.

Así se ha expresado durante su comparecencia en el Congreso de los Diputados para dar cuenta de las actuaciones adoptadas frente a la emergencia climática en el marco de las propuestas de un Pacto País y en el contexto de la campaña contra los incendios forestales, así como de la actual situación geopolítica y de los mercados energéticos.

Según ha señalado, la apuesta de España sigue "centrada" en las energías renovables, la electrificación y el almacenamiento. "Esa es una garantía para un sistema energético más competitivo, más seguro, más autónomo y más descarbonizado, fundamental ante las vulnerabilidades que llevamos viviendo estos últimos años. Y el Gobierno va a seguir con esa política", ha recalcado.

España tiene un total de cinco centrales nucleares que a su vez poseen siete reactores: Almaraz (Extremadura), Ascó (Cataluña), Cofrentes (Comunidad Valenciana), Vandellós (Cataluña) y Trillo (Guadalajara). En 2019, los titulares de las centrales (Iberdrola, Endesa y Naturgy) llegaron a un acuerdo con Enresa para un calendario de cierre nuclear.

A mediados del mes de agosto, el Gobierno aprobó la prórroga de la vida útil de Almaraz, que continuará operando hasta el 8 de junio de 2030. Al margen de Almaraz, también está previsto que ese mismo año dejen de operar uno de los reactores de Ascó (el 2 de octubre de 2030) y Cofrentes (el 30 de noviembre de 2030). Ascó II lo hará en septiembre de 2032) y Vandellós II y Trillo, en 2035 (en febrero de 2035 y en mayo de 2035 respectivamente).

En concreto, Almaraz I finalizará sus operaciones con 49 años (abrió el 1 de mayo de 1981) y Almaraz II, con 45 años (lo hizo el 1 de julio de 1984). Ascó I lo hará con 46 (lleva en funcionamiento desde el 13 de agosto de 1983), al igual que Cofrentes (desde 14 de octubre de 1984). Ascó II, activa desde el 23 de octubre de 1985, clausurará también con 46 años. Vandellós II y Trillo también cesarán sus operaciones con 46 años (las iniciaron respectivamente el 8 de marzo de 1988 y el 6 de agosto de ese mismo año).