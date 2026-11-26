La vicepresidenta tercera y ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, Sara Aagesen, durante una rueda de prensa tras un Consejo extraordinario de Ministros, en el Palacio de la Moncloa, a 20 de noviembre de 2026, en Madrid (España). - Eduardo Parra - Europa Press

MADRID 26 Nov. (EUROPA PRESS) -

La vicepresidenta tercera y ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, Sara Aagesen, ha pedido "prudencia" ante el hundimiento del buque Med Emre esta pasada medianoche y ha recalcado que en cuanto se tenga "toda la información" con respecto al accidente se trasladará a los medios.

Preguntada por el peligro de vertido --el barco transportaba 7.000 toneladas de gasóleo-- ha insistido en que hay dos buques de Salvamento Marítimo en la zona, los buques Clara Campoamor y el Guardamar Talía, evaluando la situación.

"Lo que queremos es ver si realmente hay algún problema o no, pero lo más importante es que nos estamos anticipando, los buques están allí. También tenemos los equipos preparados en el caso de cualquier situación de contingencia y seguimiento constante", ha recalcado.

Más allá de ello, ha recordado que el vicepresidente primero y ministro de Economía, Comercio y Empresa, Carlos Cuerpo, se está desplazando a Valencia para monitorizar la situación actual y que el Ministerio mantiene el contacto con la presidenta balear, Marga Prohens.

Fuentes del Departamento que dirige Aagesen añaden que por el momento no se aprecia que haya ningún vertido, por lo que "no hay que pensar en un Prestige con una fractura del buque". Según las primeras imágenes captadas desde helicópteros no se ven restos de un choque y se sabe que el barco no está hundido, sino parcialmente sumergido con la quilla hacia arriba.

Pese a ello, los buques de Salvamento Marítimo tienen que comprobar cuál es la situación. Transición Ecológica no es competente si no se ve afectada la costa. Si bien han activado la fase de prealerta (el Plan Ribera) para tener todo listo ante el riesgo de que haya un vertido, han especificado que no se puede activar todo el operativo hasta que la comunidad autónoma no les comunique que hay un vertido.

En el caso de que lo hubiera y éste se produjera cerca de la costa, el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (MITECO) intervendría desplegando una baliza de contención.