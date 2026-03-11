Aagesen reclama consenso para el Pacto frente a la Emergencia Climática: "No entiende de ideologías"

La vicepresidenta tercera y ministra de Transición Ecológica y Reto Demográfico, Sara Aagesen, durante un desayuno informativo de Europa Press, Hotel Rosewood Villa Magna, a 11 de marzo de 2026, en Madrid (España). - Carlos Luján - Europa Press

MADRID 11 Mar. (EUROPA PRESS) -

La vicepresidenta tercera y ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, Sara Aagesen, ha pedido consenso para el Pacto de Estado frente a la Emergencia Climática que el Gobierno comenzó a preparar tras la oleada de incendios de agosto de 2025.

"Cuando hablo de este pacto país, digo que quiero ser una vicepresidenta de consenso, que sea capaz de buscar los compromisos que nos unen más que los que nos separan", ha señalado durante su intervención en los Desayunos Informativos de Europa Press en el Hotel Rosewood Villa Magna.

El Ejecutivo comenzó a desarrollar el Pacto de Estado frente a la Emergencia Climática tras la oleada de incendios de agosto de 2025. En diciembre, presentó el segundo borrador. Durante su intervención inicial, ha recalcado que el Gobierno va a seguir apostando por la transición ecológica.

Además, ha subrayado que el cambio climático "no entiende de fronteras, de ideologías, es ciencia, es global, se acelera". "No espera a la resolución de conflictos, exige respuestas solventes, sostenibles y a largo plazo", ha destacado.

En este sentido, ha hecho suyas las palabras del primer ministro portugués, Luís Montenegro, en la XXXVI Cumbre Hispano-Portuguesa celebrada este viernes en Huelva (Andalucía). "La seguridad climática no tiene nada que ver con la derecha o la izquierda", ha repetido.