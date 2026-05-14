La Abadía de la Santa Cruz del Valle de los Caídos elige a Alfredo Maroto como nuevo abad

Archivo - Conjunto monumental del Valle de Cuelgamuros. - Mateo Lanzuela - Europa Press - Archivo

MADRID 14 May. (EUROPA PRESS) -

La comunidad benedictina de la Abadía de la Santa Cruz del Valle de los Caídos, ubicada en el Valle de Cuelgamuros, ha elegido al hasta ahora prior administrador de la Abadía, el padre Alfredo Maroto, como nuevo abad.

Según ha informado la Abadía en un comunicado, la elección fue presidida por el Abad Presidente de la Congregación de Solesmes Geoffroy Kemlin.

La comunidad monástica ha celebrado esta elección "con honda gratitud a Dios y con renovada esperanza, como expresión de la unidad, estabilidad y solidez espiritual".

En este sentido, ha destacado que son "una comunidad religiosa que continúa desarrollando su vida de oración, trabajo y fidelidad a la tradición benedictina en un contexto marcado por el paulatino crecimiento de la comunidad gracias a la llegada de nuevas vocaciones a la vida monástica".

Asimismo, han puesto de relieve que esta elección supone igualmente "un motivo de especial consuelo y confianza para los monjes de la Abadía, llamados a perseverar en su vocación de custodios de la Basílica de la Santa Cruz del Valle de los Caídos, de su Abadía, Hospedería y Escolanía, así como del conjunto de la vida litúrgica, espiritual y monástica que se desarrolla diariamente, en plena comunión con la Iglesia y al servicio espiritual de los fieles".

Según añaden, la elección abacial de la comunidad ha sido celebrada conforme a las Constituciones y usos propios de la Congregación Benedictina de Solesmes.

La elección se produce en medio del proceso de resignificación del Valle de los Caídos, renombrado Cuelgamuros. El proyecto 'La base y la cruz', de Pereda Pérez Arquitectos y Lignum S.L. fue el ganador del Concurso Internacional para la resignificación del Valle de Cuelgamuros lanzado por el Gobierno. Recientemente, el presidente de la Conferencia Episcopal, Luis Argüello, hizo un llamamiento al Gobierno y los monjes a "alcanzar un acuerdo razonable y satisfactorio para ambas partes que, además, sea un testimonio de que es posible superar la polarización y encontrar vías de encuentro".