Abogados Cristianos pide menús sin carne los viernes de Cuaresma en los colegios públicos

Archivo - Unas bandejas en un comedor escolar. - María José López - Europa Press - Archivo

MADRID, 2 Mar. (EUROPA PRESS) -

Abogados Cristianos ha solicitado a todas las Consejerías de Educación que incluyan menús sin carne los viernes de Cuaresma en los comedores escolares de los colegios públicos.

Según indican en un comunicado, esta iniciativa surge "tras conocerse la intención del Gobierno de implantar en los colegios públicos el menú halal para los alumnos que cumplen con las condiciones de la dieta islámica".

La organización sostiene que los comedores escolares también "deben contemplar la abstinencia de carne los viernes de Cuaresma para los alumnos mayores de 14 años cuyos padres lo soliciten, en el ejercicio de su derecho a profesar y vivir su fe católica".

Según recuerdan, el Real Decreto 315/2025, en desarrollo de la Ley de Seguridad Alimentaria, obliga a los centros a ofrecer menús adaptados por motivos religiosos.

Por ello, la organización pone a disposición de las familias un escrito modelo para solicitar formalmente el menú de Cuaresma ante los centros educativos.

"Respetar la Cuaresma en los comedores escolares no es un privilegio, es una cuestión de libertad religiosa y de respeto a las convicciones de miles de familias", ha declarado la presidenta de Abogados Cristianos, Polonia Castellanos.