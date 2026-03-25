Abogados Cristianos pide someter a tratamiento psiquiátrico a Noelia antes de aplicarle la eutanasia

Archivo - La presidenta de Abogados Cristianos, Polonia Castellanos, en una fotografía de archivo. - Fernando Sánchez - Europa Press - Archivo

MADRID 25 Mar. (EUROPA PRESS) -

La Fundación Española de Abogados Cristianos ha solicitado al Juzgado de lo Penal la adopción de medidas cautelarísimas para exigir que Noelia reciba tratamiento psicológico y psiquiátrico previo a practicarle la eutanasia.

Desde la Fundación aseguran que el caso "evidencia un problema estructural de la legislación: la ausencia de protocolos obligatorios en personas con enfermedad mental antes de autorizar la eutanasia".

Abogados Cristianos señala que Noelia "tenía una discapacidad reconocida del 67% por enfermedad mental" y que, tras intentar suicidarse, se quedó "en silla de ruedas" y su discapacidad "aumentó al 74%, lo que evidencia que el problema de fondo es psiquiátrico".

A pesar de ello, la asociación de juristas critica que "actualmente no está siguiendo ningún tratamiento psicológico o psiquiátrico" y denuncia que "la legislación vigente no exige ningún intento previo de tratamiento antes de autorizar la eutanasia". "Estamos ante un vacío legal gravísimo: se ofrece el suicidio sin haber intentado curar", señalan.

La fundación considera que en este caso "no puede hablarse de una decisión plenamente libre, sino de un sistema que permite una muerte sin haber garantizado previamente todas las alternativas de ayuda" y advierte de que "puede sentar un precedente peligroso".

Desde Abogados Cristianos han anunciado que, en caso de que no se suspenda la eutanasia, impulsarán "cambios legales para exigir protocolos obligatorios previos en salud mental, que incluyan tratamiento psicológico, evaluación psiquiátrica independiente y un intento real de recuperación".

"El caso Noelia evidencia el mayor fallo de la ley de eutanasia. Antes de abocarla al suicidio, el Estado debe garantizar que ha ofrecido todas las alternativas de vida", ha subrayado la presidenta de Abogados Cristianos, Polonia Castellanos.