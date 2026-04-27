Abril acaba con inestabilidad y tormentas en casi todo el país, y el puente de mayo trae lluvias a este y tercio norte

Archivo - Un hombre camina bajo un paraguas en Pamplona (Navarra, España) - Eduardo Sanz - Europa Press - Archivo

MADRID, 27 Abr. (EUROPA PRESS) -

Esta semana, a caballo entre finales de abril e inicio de mayo, estará protagonizada por la inestabilidad atmosférica, por lo que se esperan chubascos y tormentas en amplias zonas de la Península, mientras que es probable que el puente de mayo deje precipitaciones, sobre todo en el tercio norte y en el este peninsular, como ha indicado el portavoz de la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET), Rubén del Campo.

Por días, Del Campo ha detallado los chubascos y tormentas se producirán este lunes en el norte, mientras que el martes y el miércoles se extenderán a numerosas zonas del país. En este sentido, ha añadido que podrán ser localmente fuertes y estar acompañados de granizo y rachas muy fuertes de viento.

A partir del jueves, último día de abril, aumentará la incertidumbre, según el portavoz, que ha precisado que "es probable que a lo largo del puente de mayo se produzcan chubascos, sobre todo en el tercio norte y en el este peninsular".

En cuanto a las temperaturas, ha explicado que bajarán entre el martes y el miércoles, sobre todo el miércoles, pero después volverán a subir. Así, a lo largo de la semana, serán "altas para la época del año en la mitad norte, donde se podrán alcanzar en algunos puntos los 28 a 30 grados (ºC) y serán más propias de estas fechas en el resto del país".

En concreto, este lunes habrá "tiempo inestable" en el tercio norte peninsular, con chubascos acompañados de tormenta que podrán ser localmente fuertes en las comunidades cantábricas, interior de Galicia, norte y este de Castilla y León, Navarra, La Rioja y alrededor de los Pirineos. Estos chubascos podrán estar acompañados de granizo y de rachas muy fuertes de viento.

En el resto del país, los cielos estarán poco nubosos por la mañana y algunas nubes aumentarán por la tarde, mientras que las temperaturas que no experimentarán grandes cambios y serán "altas en general" según el portavoz, que ha puntualizado que, en puntos del sur de Galicia y de Extremadura, se podrán rondar los 30ºC.

Para el martes, se espera un aumento de la inestabilidad atmosférica lo que se traducirá en cielos muy nubosos y precipitaciones en amplias zonas del territorio, en muchos casos, acompañadas de tormenta. Por el contrario, el nordeste peninsular, el área mediterránea y Baleares quedarán al margen de esta situación.

En cuanto a los chubascos, ha señalado que serán localmente fuertes en el oeste de Castilla y León, Extremadura y Andalucía, sin que se descarten en puntos de Galicia y de Castilla-La Mancha. Es probable que vayan acompañados de tormenta, granizo y rachas muy fuertes de viento, aunque el portavoz ha avanzado que "es difícil precisar en qué zonas serán más intensos estos chubascos por su carácter local".

Sobre las temperaturas, no se esperan grandes cambios aunque ha añadido que "bajarán un poco en la mitad surpenisular". Así, se superarán los 28ºC en el sur de Galicia y Valle del Ebro y los 30ºC se alcanzarán, por ejemplo, en la ciudad de Badajoz.

El miércoles será una jornada marcada por los cielos muy nubosos y probabilidad alta de chubascos en la mayor parte de la Península, que serán menos probables en la costa mediterránea y en Baleares. En el resto, se producirán chubascos que podrán ser de forma local fuertes y, además, estar acompañados de tormenta, granizo y rachas muy fuertes de viento.

Este día se espera un descenso de las temperaturas en buena parte del territorio como consecuencia de estos cielos más nubosos, que será más acusado en Galicia y áreas del centro peninsular. Por el contrario, subirán en el sureste. Así, por ejemplo, ciudades como Valladolid o Madrid rondarán probablemente los 20ºC de temperatura máxima, mientras que Sevilla y Bilbao alcanzarán los 25ºC, Palma los 26ºC y Lleida o Murcia los 28ºC.

El jueves será una jornada todavía con inestabilidad, sobre todo de madrugada, cuando se seguirán produciendo los chubascos del día anterior. Durante la mañana "habrá algo de tregua", según el portavoz, pero por la tarde volverán a aparecer las nubes de evolución, que aumentarán, y se producirán chubascos tormentosos, sobre todo, en el este de la pPnínsula y mayoritariamente en entornos montañosos, como los Pirineos o el sistema ibérico. No obstante, los chubascos tormentosos no serán tan frecuentes como el día anterior y las temperaturas subirán.

El portavoz ha indicado que tanto el viernes, primero de mayo, como el fin de semana, "la incertidumbre en el pronóstico es elevada", pero ha señalado que, "con la información actualmente disponible, es probable que continúe la inestabilidad atmosférica y haya probabilidad de chubascos en el tercio norte y este peninsular", con chubascos que podrán ser localmente fuertes y estar acompañados de tormenta.

Las temperaturas serán en general más altas, salvo en el área mediterránea, y se podrán rondar los 28 a 30ºC en los valles del Ebro y del Guadalquivir y se ssuperarán los 25ºC en buena parte de la mitad surpeninsular.

En cuanto a Canarias, a lo largo de la semana se esperan vientos del norte flojos o moderados en el norte de las islas y calmas, viento en calma o brisas en el sur, con intervalos nubosos y lluvias débiles en el norte del archipiélago mientras que en el resto crecerá nubosidad sin descartar alguna precipitación débil. Las temperaturas no experimentarán grandes cambios a lo largo de la semana, con mínimas de entre 17 y 19ºC y máximas de entre 22 y 25ºC en zonas costeras.

APARICIÓN DE DANAS

Desde Meteored, han detallado que el bloqueo atmosférico entre las islas británicas y Escandinavia está favoreciendo que la inestabilidad continúe en España. La disposición de las altas presiones permitirá que dos danas se sitúen cerca del oeste y norte peninsular, e incluso es posible que una de ellas sea absorbida por la otra hacia el miércoles, según el modelo europeo.

La presencia de estas bolsas de aire frío hará que gran parte de la Península quede bajo una zona muy inestable. A esto se suman las altas temperaturas en superficie y un Mediterráneo que ya alcanza puntualmente los 20 ºC cerca de Baleares, favoreciendo tormentas más intensas de lo habitual para esta época del año.

Así, el miércoles se espera la jornada más inestable, con tormentas generalizadas desde primeras horas en gran parte de la Península, según el portal, que añade que el jueves habrá una pequeña tregua. El viernes 1 de mayo, aunque las danas se retiren, una vaguada causará un nuevo repunte de la inestabilidad y favorecerá tormentas por la tarde en áreas de sierra, localmente intensas.

De cara al fin de semana, las tormentas podrían continuar en norte y vertiente mediterránea, intensificándose el domingo. Además, podrán ir acompañadas de granizo, rachas fuertes de viento y posibles crecidas repentinas en ríos y barrancos. En algunos zonas, podrían superar los 50-70 litros por metro cuadrado (l/m2) durante la semana. En Canarias, se esperan lluvias débiles o localmente moderadas, sobre todo en el norte.

En la misma línea, eltiempo.es señala que el martes la inestabilidad se generalizará en la Península, con chubascos y tormentas en zonas del sureste que se extenderán por gran parte país. El miércoles, la inestabilidad se desplazaría hacia el centro peninsular, afectando a zonas de Castilla - La Mancha, y por la tarde alcanzaría casi todo el país, excepto noreste y provincias costeras mediterráneas.

Aunque el jueves se espera una estabilización relativa, el viernes podría volver a cambiar la situación en este y centro, con tormentas que por la tarde podrían ser intensas en el entorno del sistema Ibérico y de los Pirineos.

Este episodio se deberá a la llegada de algunas danas, así como al paso de pequeñas ondas o vaguadas, según eltiempo.es, que indica que las temperaturas se mantendrán elevadas durante toda la semana en el país.