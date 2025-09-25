La Academia de Televisión convoca los Premios Iris que incluirán como novedad un galardón votado por el público

El Teatro Real de Madrid acogerá la gala de los Premios Iris 2025 de la Academia de Televisión el próximo 16 de febrero - ACADEMIA DE TV

MADRID 25 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Academia de Televisión y de las Ciencias y las Artes del Audiovisual ha convocado los Premios Iris 2025, galardones que distinguen la excelencia de profesionales y formatos emitidos entre el 25 de septiembre de 2024 y el 31 de agosto de 2025.

Entre las principales novedades de esta edición destaca la creación del Premio Especial del Público, un galardón que será votado por los espectadores a través de la página web de la Academia de Televisión.

Junto a las 20 categorías que votan ante notario los académicos, la junta directiva podrá otorgar, a través de un jurado profesional, hasta dos Premios Iris del Jurado que reconocerán las innovaciones o emisiones de mayor impacto de la temporada. Además, un jurado de periodistas de televisión volverá a conceder el Premio Iris de la Prensa Especializada. Como cada año, los directivos del Consejo de la Academia elegirán las categorías de Mejor Programa y Presentador/a Autonómico, Mejor Contenido Original para Plataforma y el Premio "Jesús Hermida" a la trayectoria.

El plazo de presentación de candidaturas estará abierto hasta el próximo 20 de octubre y las inscripciones se realizarán a través de la página web de la Academia: https://premios.academiatv.es. El día 6 de noviembre se celebrará un acto público en el centro de Madrid para el anuncio de nominados y los galardones se entregarán el 16 de febrero de 2026.

Los Premios estrenan este año una nueva identidad visual y relato renovado bajo el lema 'Los haces tú'. El nuevo logotipo parte de la forma del ojo, con un diseño circular que evoca tanto el contorno del iris como el objetivo de una cámara.