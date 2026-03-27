La Academia de TV y la Alianza Informativa Latinoamérica convocan la XI edición de los Premios Iris América

La Academia de Televisión y de las Ciencias y las Artes del Audiovisual y la Alianza Informativa Latinoamérica (AIL) han convocado la undécima edición de los Premios Iris América, según ha informado este viernes la institución cultural española. - ACADEMIA DE TV

MADRID 27 Mar. (EUROPA PRESS) -

La Academia de Televisión y de las Ciencias y las Artes del Audiovisual y la Alianza Informativa Latinoamérica (AIL) han convocado la undécima edición de los Premios Iris América, según ha informado este viernes la institución cultural española.

De este modo, los periodistas podrán enviar sus trabajos periodísticos más relevantes emitidos en las cadenas pertenecientes a la Alianza hasta el próximo 30 de marzo.

Forman parte de la alianza CBS (EE.UU.), Caracol Televisión (Colombia), Fuerza Informativa Azteca (México), TV Azteca Guate (Guatemala), Canal 6 (El Salvador), Canal 11 (Honduras), Teletica (Costa Rica), TVN (Panamá), Venevisión (Venezuela), Ecuavisa (Ecuador), Latina (Perú), Unitel (Bolivia), Telefuturo (Paraguay), Artear (Argentina), Canal 4 (Uruguay), Band (Brasil), WAPA (Puerto Rico), Noticias SIN (República Dominicana), Telearuba (Aruba), Telecuraçao (Curaçao), Canal 13 (Chile) y Televisión Canaria (España).

La Academia de Televisión ha señalado que las categorías premiadas serán Premio Iris a Mejor Historia en Televisión, Premio Iris a Mejor Trabajo de Investigación y Premio Iris a Mejor Reportaje de Última Hora.

Como novedad este año se entregará el Premio Iris América 'Luis Calle' (en homenaje al periodista colombiano fallecido que impulsó estos premios) a uno de los canales de noticias de la AIL que hayan destacado por su trabajo y coberturas en el último año.

Los premios se entregarán el próximo 8 de mayo en Antigua (Guatemala) y contarán con la organización de TV Azteca Guate en colaboración con la Academia de Televisión, como broche de oro a la XVIII Cumbre Anual de la Alianza Informativa Latinoamericana, que reunirá del 6 al 8 de mayo a periodistas y representantes de más de 20 televisiones de América Latina y de agencias de comunicación de todo el mundo.

El ganador de cada categoría será reconocido con un viaje de cinco días a España para realizar un recorrido por las diferentes televisiones del país y una serie de encuentros con profesionales del sector audiovisual español.