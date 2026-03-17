La Academia de TV lanza 'De las pantallas al aula' para acercar el sector audiovisual a los estudiantes

La Academia de Televisión arranca el espacio intergeneracional “De las pantallas al aula” - DOMINIK VALVO

MADRID 17 Mar. (EUROPA PRESS) -

La Academia de Televisión ha puesto en marcha 'De las pantallas al aula', una iniciativa de alfabetización audiovisual con la que pretende divulgar las diversas profesiones y contenidos del sector audiovisual español entre los adolescentes de la mano de sus referentes de la industria.

Según ha explicado la institución cultural, el objetivo es compartir experiencias, explicar cómo funciona y mostrar que detrás de cada programa, serie, video o informativo hay "muchas profesiones, muchas historias personales y mucho trabajo en equipo".

El primer encuentro ha tenido lugar en el Instituto Beatriz Galindo de Madrid, con la participación de Paloma del Río, periodista deportiva y vicepresidenta de la Academia de Televisión; Cristina Merino, productora ejecutiva de Movistar Plus+; Carolina Iglesias, guionista, presentadora y humorista; Carmen Allué, directora de I+D de Unicorn Content y Marina Rivers, creadora de contenido, y más de 200 alumnos de Bachillerato y 4º de la ESO.

Esta iniciativa se enmarca dentro de los objetivos de la Comisión de Formación y Actividades, integrada por miembros de la Junta Directiva de la Academia de Televisión, y pretende fomentar el intercambio generacional en el ámbito del audiovisual y dar a conocer la Academia entre los jóvenes.