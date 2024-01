Accem defiende la gestión de los centros de Alcalá de Henares y Cartagena, con casi 2.000 migrantes alojados

"La convivencia es muy buena", ha asegurado el responsable adjunto de la ONG en la Comunidad de Madrid

MADRID, 21 Ene. (EUROPA PRESS) -

La ONG Accem ha defendido la gestión de los centros de migrantes de Alcalá de Henares (Madrid) y Cartagena (Murcia), en los que se algerga a casi 2000 personas.

Se trata de dos campamentos que el Gobierno puso en marcha en el pasado mes de noviembre para alojar a migrantes, debido a la emergencia migratoria que atraviesa Canarias. Hasta al archipiélago canario han arribado en 2023 39.910 personas de forma irregular, la mayoría hombres.

Precisamente, en estos centros pertenecientes al Ministerio de Defensa se encuentran alojados varones de entre 18 y 30 años procedentes del África subsahariana. En concreto, en el campamento de Cartagena hay actualmente alrededor de 530 personas instaladas, aunque tiene una capacidad para 600, mientras que en el de Alcalá de Henares se encuentran 1.221, cinco menos de su máximo.

En total, por ambas instalaciones han pasado alrededor de 2.730 migrantes, que se suelen quedar de media "entre un mes y medio y dos meses", según ha revelado en declaraciones a Europa Pres el responsable de ACCEM en Cartagena, Mohammed Kebaili. En todo caso, los tiempos de estancia los marca el Ministerio de Inclusión, que es el organismo del que depende este proyecto.

También ha explicado que durante el tiempo que se encuentran en el lugar, estos jóvenes realizan actividades de deporte, ocio y formación. "Intentamos aprovechar el máximo el tiempo de estancia que están con nosotros para que tengan aquellas nociones básicas de alfabetización, que aprendan el idioma y ver aquellas dolencias que pueden tener", ha asegurado en declaraciones a Europa Pres el responsable de ACCEM en Cartagena, Mohammed Kebaili.

Igualmente, ha indicado que hacen rutas para que conozcan la ciudad y que, algunos, incluso, las realizan sin acompañamiento de los profesionales del centro porque "ya han cogido la dinámica".

Respecto al estado de salud en el que se encuentran los migrantes cuando llegan, Kebaili ha asegurado que "suele estar bien, en buenas condiciones". Sin embargo, ha añadido que, según el Departamento de Atención Psicológica, a lo largo de estos dos meses de funcionamiento, 107 personas han sido atendidas de forma individual por los psicólogos en Cartagena "con una atención más especializada", por "algún trastorno psíquico, principalmente trastorno del sueño, cuadros ansiosos, depresivos o de estómago compatible con algún trastorno de estrés".

Asimismo, el responsable de Accem en Cartagena ha agregado que, "al principio", hubo cierta "preocupación" entre los vecinos que residen en la zona donde está ubicado el campamento por "desconocimiento". "Cuando supieron que era la organización la que iba a organizar esto, la gete se quedó más tranquila. Nosotros convocamos una reunión con la alcaldesa y con la federación de vecinos y les explicamos el trabajo que íbamos a realizar, desde la responsabilidad", ha matizado.

DE LA PREOCUPACIÓN ENTRE LOS VECINOS A QUERER SER VOLUNTARIO

En esta misma línea, ha añadido que no han tenido ninguna "incidencia" y que, por el contrario, existe gente que "se preocupa" y quiere hacer voluntariado. "Estamos teniendo gente que se está acercando, que quiere hacer voluntariado, que se preocupa porque ya le pone cara a los chicos", ha señalado para añadir que los jóvenes migrantes "quieren venir a mejorar su calidad de vida y aportar", ha concluido.

Por su parte, el responsable adjunto de ACCEM en la Comunidad de Madrid, Arturo Sánchez, ha recalcado en declaraciones a Europa Press que el principal objetivo de estos jóvenes es llegar a la Península para después continuar su proceso migratorio. "Llegan cansados, pero con muchas ganas de continuar aquí su camino".

"LA CONVIVENCIA EN EL CENTRO ES MUY BUENA"

Precisamente, la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, denunciaba recientemente que se han producido "varias reyertas graves" en el centro de Alcalá de Henares y pedía al Gobierno un plan ante "la oleada de inmigrantes". En este sentido, Sánchez ha subrayado la sensación de "tranquilidad" dentro del recurso. "A pesar de todo lo que se está comentando, la convivencia en el centro es muy buena y la verdad es que la colaboración por parte de los chicos y los equipos de trabajo, salvo cualquier incidencia puntual que pueda surgir, que es absolutamente normal en este ámbito o en cualquier otro, es muy buena", ha afirmado.

En todo caso, ha precisado que, desde Accem, les preocupa y rechazan "cualquier estereotipo que pueda relacionar migración y delincuencia" y ha aclarado que mantienen una relación de coordinación "cordial y positiva" con el Ayuntamiento de Alcalá de Henares. "En la zona, la verdad es que no hemos percibido por el momento, ninguna señal de retraso más allá de la alarma social que somos conscientes que se está generando porque lo vemos en los medios de comunicación", ha explicado.

Fuentes del Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones han indicado en declaraciones a Europa Press que "los informes policiales han dicho que no existe vinculación entre los hechos que se han denunciado en Alcalá de Henares y las personas del centro". Por ello, han pedido que "de forma inmediata y categórica, se deje de relacionar inseguridad e inmigración sin pruebas". "Pedimos encarecidamente que no se alimente la alarma social de forma injustificada. Hablamos de personas que se han jugado la vida viniendo a este país, que merecen respeto, solidaridad y seguridad. La escalada dialéctica no es constructiva, solo sirve para estigmatizar, y dificulta enormemente el trabajo de acompañamiento y atención humanitaria que hace el Ministerio de Inclusión con las entidades sociales", ha precisado.

Sobre este centro, la Red Española de Inmigración y Ayuda al Refugiado ha trasladado su preocupación por las "graves situaciones" que se están dando de "maltrato continuado", declaraciones que el propio ministerio y Accem han negado. "Lo único que necesitan los profesionales que trabajan en el centro es poder realizar su trabajo de acompañamiento en paz, como se venía haciendo hasta ahora y como se hace en otros puntos de España", ha expuesto Inclusión.