Un acertante de Albacete, agraciado con más de un millón de euros en el sorteo 'La Primitiva' de este lunes

Administración de Loterías de San Lorenzo de El Escorial, situada en Calle del Rey 22, que han vendido 13 series del número 77.715 correspondiente a un Quinto Premio del Sorteo Extraordinario de la Lotería de Navidad 2025, a 22 de diciembre de 2025, en Sa - Rafael Bastante - Europa Press
MADRID 12 Ene. (EUROPA PRESS) -
El dueño de un boleto de 'La Primitiva' validado en Albacete percibirá más de un millón de euros al haber sido el único acertante de Primera Categoría en el sorteo celebrado este lunes, según ha informado Loterías y Apuestas del Estado.
En concreto, el ganador recibirá un total de 1.017.347,13 euros. El boleto se ha validado en el Despacho Receptor número 1.015 de Albacete, situado en Avenida Ramón Menéndez Pidal, 4.
De Segunda Categoría (cinco aciertos más complementario) existe un boleto acertante, que ha sido validado en el Despacho Receptor número 99.810 de Torrejón de la Calzada (Madrid), situado en Real, 22.
La combinación ganadora del sorteo de 'La Primitiva' celebrado este lunes, 12 de enero, ha estado formada por los números 43, 16, 18, 02, 46 y 20. El número complementario es el 19, el reintegro el 6 y el Joker, 1632681. La recaudación ha ascendido a 8.507.953,00 euros.
En el sorteo de 'La Primitiva' de hoy no existen boletos acertantes de Categoría Especial (seis aciertos más reintegro), por lo que, con el bote generado que se pondrá en juego en el próximo sorteo de 'La Primitiva', un único acertante de Primera Categoría con Categoría Especial podría ganar 78.500.000,00 euros.